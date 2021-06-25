«Ты становишься уверенным человеком». Зачем женщины делают пластические операции?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Тема нашей программы – пластическая хирургия. Что послужило тем самым триггером в вашей истории, после чего вы все-таки решились лечь под нож?

Жанна Максимова:

У меня с детства был комплекс, потому что у меня в детстве был нос раздвоенный на две части. Дети очень часто троллили меня. Они подходили и говорили: «Дай за попу подержаться». Хватали меня за нос. Наталья Надольская:

То есть у вас был врожденный дефект? Жанна Максимова:

Это не то чтобы дефект, просто природа. Наталья Надольская:

В каком возрасте вы решили его исправить?

Жанна Максимова:

Я уже пожила в Москве, стала хорошо зарабатывать, только тогда решилась. Потому что мой пластический хирург был очень дорогой на то время, сейчас он дорогой. Это наш белорусский хирург. Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Сколько стоила операция, если не секрет? Жанна Максимова:

Тогда стоила 850 долларов. Машина стоила 3 000 долларов советская, это как третья часть машины. Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

То есть давно была сделана пластическая операция? Жанна Максимова:

Давно.

Алена Родовская:

Не раз слышала, что только в Беларусь едут делать пластику из Москвы. Жанна Максимова:

Нос делают очень хорошо. И я не скажу, что он мне его сделал маленьким каким-то, он просто сделал мне его красивым. Алена Родовская:

И с первого раза? Жанна Максимова:

С первого раза. Екатерина Забенько:

Сколько было лет? Жанна Максимова:

Может, 23, я не помню. Это так давно было, что мне кажется, что я с таким родилась. Алена Родовская:

Расскажите, что еще сделано?

Жанна Максимова:

После того, как я сделала нос, я стала намного увереннее. Я сделала грудь. Екатерина Забенько:

Это сразу произошло или через какое-то время? Жанна Максимова:

Наверное, через год. У меня еще были очень худые ноги. Когда я училась в техникуме, меня подтрунивали, говорили: «Убери ты эти нитки». Я говорю: «Какие нитки?» А они: «Ой, это же ноги». Екатерина Забенько:

Убери нитки. Интересно, куда их убрать? Жанна Максимова:

Конечно, это все оставило отпечаток. Поэтому когда я могла себе позволить, то после груди сделала ноги, потом переделала грудь побольше, сделала ягодицы.

Екатерина Забенько:

Говорят, чем раньше начинаешь делать пластические операции, тем быстрее входишь во вкус, уже к 30 годам все переделано. Повторилась ли эта история? Жанна Максимова:

Не к 30. Но когда я делала икры и ягодицы, то мне было где-то 38. К 40 годам. Екатерина Забенько:

Расскажи все, что сделано. Ты не скрываешь, не комплексуешь по этому поводу. Алена Родовская:

Какая самая любимая операция? Жанна Максимова:

Самая любимая операция – это попа. Потому что она мне досталась, если честно. Мне ее сделали в первый раз, она мне так понравилась, что я решила поехать на день рождения в Москву к своей подруге, а не прошло еще много времени. Прошла где-то неделя. Пока я ехала в Москву, оттого, что я сидела, а я поехала на машине, у меня разошлись швы. Я приехала в Москву, у меня начало там уже что-то сочиться. Я все заклеивала.

Екатерина Забенько:

Что с попой? Жанна Максимова:

Сейчас она стоит. Мы достали те импланты где-то через месяц. Мы ее спасали, не спасли. Екатерина Забенько:

Операцию можно назвать «Спасение попы Жанны Максимовой». Жанна Максимова:

Я говорю: «Я так хочу, чтобы она у меня стояла». А он говорит: «Там успела образоваться соединительная ткань, давай попробуем туда жир закачать, я экспериментатор». Давайте, будем делать все, что он говорит. Это называется липофилинг. Он говорит: «Только где мы возьмем?» Я говорю: «Берите, где хотите». У меня на бедрах было немного лишнего жира. Я не считала его лишним, но он мне нужен был для попы. Взяли отсюда и перекачали туда. Где-то год у меня так продержалось. Через год все равно она похудела и стала такой, как была. Наталья Надольская:

Слушая ваш рассказ, можно сделать вывод, что вы человек азартный, то есть вы вошли во вкус. Может, Наталья подскажет, на какой операции человек должен остановиться? Человек уже просто получает удовольствие от процесса.

Наталья Евтихова, психолог, гештальт-терапевт:

До операции. Я слушаю Жанну и понимаю, что она и рассказывает с удовольствием. Такой образ жизни, как некий процесс усовершенствования через пластику, потому что совершенствовать можно себя по-разному, ей нравится, она вошла во вкус. Наталья Надольская:

Жанна, а качество жизни изменилось? К чему это все? Просто любоваться собой или что-то еще поменялось в жизни? Жанна Максимова:

Ты становишься уверенным человеком, ты совсем по-другому себя ощущаешь. Просто человек, который не прошел мой путь, не знает, как это страшно – бояться повернуться лицом к человеку. Когда у меня был такой нос, я поворачивалась к человеку боком.