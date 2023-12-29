«Всегда ребята просят: привези колбаски». Узнали, какие белорусские продукты популярны за границей

В проекте «Решение есть! Депутатский ответ» говорим о продукции и товарах, которыми славится Беларусь, а также о повышении качества, чтобы гордость за страну, трудовые руки была еще выше.

Наталья Надольская, ведущая проекта «Решение есть! Депутатский ответ»: Вам приходится нередко бывать в других странах. Какие товары белорусского производства вы видели в тех магазинах? Слышали ли отзывы обычных покупателей? Может, что-то удивило?

Виталий Якубов, депутат Минского городского Совета депутатов:

Сейчас мы ездим в основном в Российскую Федерацию в командировки. Наши продукты – это топ. В последний раз я был в Магнитогорске. Всегда ребята просят: привези колбаски какой-то.

Мы едем – магазин белорусских товаров. Я говорю: зайдем? Это же магазин наших товаров. Они говорят: нет, то, что привозите вы, и то, что продают у нас, – совсем другое. В топе всегда наши продукты питания. Мы всегда этим славились, это наше. И со своей стороны мы делаем продукцию достойного качества. Мы всегда могли конкурировать с ведущими европейскими производителями. Сейчас «толкаемся» с российскими партнерами, коллегами. Продукцию Беларуси знают везде.