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Как информационно поддерживать белорусских производителей? Мнение депутата

29 декабря 2023 13:56
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В проекте «Решение есть! Депутатский ответ» говорим о продукции и товарах, которыми славится Беларусь, а также о повышении качества, чтобы гордость за страну, трудовые руки была еще выше.

В студии Виталий Якубов, депутат Минского городского Совета депутатов.

Как информационно поддерживать белорусских производителей? Мнение депутата-1

Наталья Надольская, ведущая проекта «Решение есть! Депутатский ответ»:
Нужно ли больше информационной поддержки? Как можно поддерживать отечественных производителей?

Виталий Якубов, депутат Минского городского Совета депутатов:
Сегодня очень много делается, чтобы мы были представлены на всех выставках, чтобы наша продукция была показана везде. Естественно, Instagram, YouTube – все это есть. Еще для завода TikTok не освоили, не добрались, а так мы везде представлены.

Подробности в видеоматериале.

# Предприятия Беларуси # общество

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