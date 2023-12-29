Как информационно поддерживать белорусских производителей? Мнение депутата

В проекте «Решение есть! Депутатский ответ» говорим о продукции и товарах, которыми славится Беларусь, а также о повышении качества, чтобы гордость за страну, трудовые руки была еще выше.

Наталья Надольская, ведущая проекта «Решение есть! Депутатский ответ»:

Нужно ли больше информационной поддержки? Как можно поддерживать отечественных производителей?

Виталий Якубов, депутат Минского городского Совета депутатов:

Сегодня очень много делается, чтобы мы были представлены на всех выставках, чтобы наша продукция была показана везде. Естественно, Instagram, YouTube – все это есть. Еще для завода TikTok не освоили, не добрались, а так мы везде представлены.