3 июля в Минске изменится маршрут движения общественного транспорта

Новости Беларуси. В связи с проведением праздничных мероприятий 3 июля в центре Минска изменятся привычные маршруты городского общественного транспорта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ориентировочно с 15:00 и до 24:00 будет запрещено движение транспорта в районе обелиска «Минск – город-герой».

Автобусы № 1, 29, 44, 69, 73, 91, 119С, 136, 163 будут объезжать закрытый участок. При необходимости транспортники готовы сократить интервал движения и предоставить дополнительный подвижной состав, чтобы после окончания мероприятий минчане смогли без проблем добраться домой.

Метро 3 июля будет открыто с 5:30 до 1:00. С 17:00 до закрытия станций поезда на красной и синей линиях будут следовать каждые шесть минут. Зеленолужская ветка метро будет работать по графику выходного дня.