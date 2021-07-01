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3 июля мероприятия Минской области стартуют возле Кургана Славы. Обещают и дополнительную парковку

01 июля 2021 14:36
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Новости Беларуси. Минская область готовится к празднованию Дня Независимости. Начнутся торжества на территории мемориального комплекса «Курган Славы», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Здесь пройдет возложение цветов и венков к обелиску. Далее гостей приглашают на тематические выставки.

3 июля мероприятия Минской области стартуют возле Кургана Славы. Обещают и дополнительную парковку-1

Свои работы привезут мастера народного творчества. Будут представлены гончарство, керамика, резьба по дереву, лозо- и соломоплетение, ткачество, вышивка. Опытные мастера проведут мастер-классы. Посетители смогут увидеть также выставку детского рисунка «Женское лицо Победы». А на сценической площадке выступят лучшие музыкальные коллективы области.

3 июля мероприятия Минской области стартуют возле Кургана Славы. Обещают и дополнительную парковку-4

Для удобства гостей вблизи Кургана Славы обустроят дополнительные парковки. Всего будет организовано дополнительно 300 машино-мест.

3 июля мероприятия Минской области стартуют возле Кургана Славы. Обещают и дополнительную парковку-7

А вечером областное праздничное мероприятие организуют в Березино. Запланирована концертная программа с участием звезд белорусской эстрады. Завершатся торжества национальной акцией «Споем гимн вместе».

# День Независимости # общество # Фотофакт

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