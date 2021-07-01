3 июля мероприятия Минской области стартуют возле Кургана Славы. Обещают и дополнительную парковку

Новости Беларуси. Минская область готовится к празднованию Дня Независимости. Начнутся торжества на территории мемориального комплекса «Курган Славы», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Здесь пройдет возложение цветов и венков к обелиску. Далее гостей приглашают на тематические выставки.

Свои работы привезут мастера народного творчества. Будут представлены гончарство, керамика, резьба по дереву, лозо- и соломоплетение, ткачество, вышивка. Опытные мастера проведут мастер-классы. Посетители смогут увидеть также выставку детского рисунка «Женское лицо Победы». А на сценической площадке выступят лучшие музыкальные коллективы области.

Для удобства гостей вблизи Кургана Славы обустроят дополнительные парковки. Всего будет организовано дополнительно 300 машино-мест.