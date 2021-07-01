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«Последний раз плавал в 8 классе». Под Брестом молодёжь устроила патриотический сплав по случаю Дня Независимости

01 июля 2021 14:33
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Новости Беларуси. На байдарках и с национальной символикой. Под Брестом молодежь отправилась в патриотический сплав по реке. Спасатели и военные, целые семьи и волонтеры, – одним словом, на берегу не остался никто, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Последний раз плавал в 8 классе». Под Брестом молодёжь устроила патриотический сплав по случаю Дня Независимости-1

Водный маршрут прошел по реке Лесная. Одно из самых живописных мест Брестского района, где можно насладиться первозданностью природы. Протяженность сплава почти 10 километров. Для многих водное путешествие стало первым в жизни. Ко Дню Независимости байдарки украсили в цвета национального флага, а к форме добавили белорусский колорит.

«Последний раз плавал в 8 классе». Под Брестом молодёжь устроила патриотический сплав по случаю Дня Независимости-4

Идея акции состоит в том, что это здоровый образ жизни поддержать. Конечно, мы взяли с собой наши государственные флаги. Мы хотим выразить позицию молодежи, что мы любим свою страну, что мы за ее независимость.

«Последний раз плавал в 8 классе». Под Брестом молодёжь устроила патриотический сплав по случаю Дня Независимости-7

Пока сейчас приспосабливаюсь хорошо управлять лодкой. А вообще очень круто. Я очень рад, что именно Союз молодежи организовал, я и стал участником данного мероприятия. Последний раз плавал в 8 классе, и уже много воды утекло. И после такого времени взял весло в руки.

«Последний раз плавал в 8 классе». Под Брестом молодёжь устроила патриотический сплав по случаю Дня Независимости-10

На берегу участников речного сплава ждал привал, где им удалось пообщаться и озвучить молодежные инициативы. Также молодые люди в разгар летнего сезона навели порядок на побережье и присоединились к челленджу под хэштегом «роднае-народное» в социальных сетях.

# Молодежь Беларуси # общество # Фотофакт

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