«Последний раз плавал в 8 классе». Под Брестом молодёжь устроила патриотический сплав по случаю Дня Независимости

Новости Беларуси. На байдарках и с национальной символикой. Под Брестом молодежь отправилась в патриотический сплав по реке. Спасатели и военные, целые семьи и волонтеры, – одним словом, на берегу не остался никто, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Водный маршрут прошел по реке Лесная. Одно из самых живописных мест Брестского района, где можно насладиться первозданностью природы. Протяженность сплава почти 10 километров. Для многих водное путешествие стало первым в жизни. Ко Дню Независимости байдарки украсили в цвета национального флага, а к форме добавили белорусский колорит.

Идея акции состоит в том, что это здоровый образ жизни поддержать. Конечно, мы взяли с собой наши государственные флаги. Мы хотим выразить позицию молодежи, что мы любим свою страну, что мы за ее независимость.

Пока сейчас приспосабливаюсь хорошо управлять лодкой. А вообще очень круто. Я очень рад, что именно Союз молодежи организовал, я и стал участником данного мероприятия. Последний раз плавал в 8 классе, и уже много воды утекло. И после такого времени взял весло в руки.