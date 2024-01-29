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От гриппа вакцинировались уже более 400 тысяч минчан

29 января 2024 13:33
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Новости Беларуси. Решение продлить кампанию приняли из-за подъема заболеваемости острыми респираторными инфекциями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В группе риска по-прежнему старшее поколение, люди с хроническими заболеваниями, а также дети до трех лет.

От гриппа вакцинировались уже более 400 тысяч минчан-1

Важно прививаться молодежи и всем, кто активно контактирует с окружающими. Чтобы сохранить свое здоровье, медики рекомендуют выполнять элементарные профилактические меры: чаще бывать на свежем воздухе и по возможности избегать мест массового скопления людей.

От гриппа вакцинировались уже более 400 тысяч минчан-4

Инна Кондрескул, главный врач Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:
Сегодня в основном заболеваемость острыми респираторными инфекциями вызывается аденовирусами, вирусами парагриппа, но регистрируются единичные случаи вируса гриппа А. Главная задача наша – предотвратить развитие массовых инфекционных заболеваний, в том числе передающихся воздушно-капельным путем. Поэтому население должно помнить о соблюдении правил элементарной личной гигиены, соблюдать респираторный этикет. И, конечно, не забывать о том, что специфическая профилактика – это самое главное. Главное – вакцинация, вакцинация против кори, гриппа.

От гриппа вакцинировались уже более 400 тысяч минчан. Сделать прививку можно в любой госполиклинике. Завершить кампанию по иммунизации планируют в феврале. При этом будет учитываться эпидситуация.

# Вакцинация # общество # Инна Кондрескул

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