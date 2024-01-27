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В Мадриде +16°С, в Москве -8°С. Климатический расклад по Европе

27 января 2024 15:08
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Свежий климатический расклад по Европе. В столице Франции синоптики прогнозируют преимущественно ясную с переменной облачностью погоду, столбик термометра в Париже покажет +11 °С.

В Мадриде +16°С, в Москве -8°С. Климатический расклад по Европе-1

Порадует солнце и жителей Австрии. В Вене до +5 °С. Ясно и до +16 °С в Риме. Малооблачно и до +16 °С в Мадриде.

В Мадриде +16°С, в Москве -8°С. Климатический расклад по Европе-4

В столице Болгарии будет ясно и без осадков. В Софии отметка термометра поднимется до +2 °С. В Анкаре пасмурно, до +2 °С. Ясно, без осадков и до +11 °С в Афинах.

В Мадриде +16°С, в Москве -8°С. Климатический расклад по Европе-7

Перенесемся в Прибалтику. В Риге продолжится череда холодных дней, там ожидается преимущественно пасмурная погода и всего +2 °С в дневное время суток. До -1 °С понизится температура в Вильнюсе. В Варшаве +4 °С, в столице также пасмурно и без осадков. -2 °С и хмурая погода ожидается в Киеве. В Москве до -8 °С, погода при этом будет отмечена хмурая, но без осадков.

Впереди еще одна пасмурная неделя – прогноз погоды в Беларуси.

# Погода # общество # Ольга Войтенкова

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