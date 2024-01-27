В Мадриде +16°С, в Москве -8°С. Климатический расклад по Европе

Свежий климатический расклад по Европе. В столице Франции синоптики прогнозируют преимущественно ясную с переменной облачностью погоду, столбик термометра в Париже покажет +11 °С.

Порадует солнце и жителей Австрии. В Вене до +5 °С. Ясно и до +16 °С в Риме. Малооблачно и до +16 °С в Мадриде.

В столице Болгарии будет ясно и без осадков. В Софии отметка термометра поднимется до +2 °С. В Анкаре пасмурно, до +2 °С. Ясно, без осадков и до +11 °С в Афинах.