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Впереди ещё одна пасмурная неделя – прогноз погоды в Беларуси

27 января 2024 15:03
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Последние числа января не сильно будут отличаться от предыдущих. На большей части страны столбик термометра опустится чуть ниже нулевой отметки. Что касается Брестского региона, он продолжит демонстрировать плюсовой показатель, рассказали в программе «Плюс-минус».

Впереди ещё одна пасмурная неделя – прогноз погоды в Беларуси-1

Там средняя температура воздуха составит +3...+5 °С. Лишь во вторник, 30 января, в ночные часы столбик опустится всего на 1 градус ниже нуля. Продолжат докучать брестчанам и осадки в смешанной фазе. Самые сильные порывы ветра настигнут регион в среду, четверг и пятницу, 2 февраля. Немного холоднее в Гродно, тем не менее регион также отличится по количеству плюсовых показателей термометра. Штормовой ветер ощутят в столице над Неманом в четверг, 1 февраля. Самая холодная ночь ожидает жителей Гомельского, Минского и Могилевского регионов в среду, 31 января, когда столбик термометра опустится до -11 °С.

В Мадриде +16 °С, в Москве -8 °С. Климатический расклад по Европе.

Подробный прогноз по областям страны.

Впереди ещё одна пасмурная неделя – прогноз погоды в Беларуси-4

Впереди ещё одна пасмурная неделя – прогноз погоды в Беларуси-6

Впереди ещё одна пасмурная неделя – прогноз погоды в Беларуси-8

Впереди ещё одна пасмурная неделя – прогноз погоды в Беларуси-10

Впереди ещё одна пасмурная неделя – прогноз погоды в Беларуси-12

Впереди ещё одна пасмурная неделя – прогноз погоды в Беларуси-14

# Погода в Беларуси # общество # Ольга Войтенкова

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