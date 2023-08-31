Педагогическая конференция в Клецке: что обсудили и как оценили работу районной системы образования?

Новости Беларуси. Возможность обменяться опытом и обсудить лучшие наработки в образовательной сфере. Районный педагогический совет прошел в Клецке в преддверии нового учебного года, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Возможность обменяться опытом и обсудить лучшие наработки в образовательной сфере. Районный педагогический совет прошел в Клецке в преддверии нового учебного года, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Традиционно поговорили об актуальных задачах, которые сегодня стоят перед учителями. Оценили положение дел в учреждениях образования. Так, в районе хорошие показатели по научно-практической деятельности, исследовательским работам, олимпиадному движению. Все учащиеся имеют возможность работать на новой технике.
Что касается новаций учебного процесса, с 1 сентября начнут работу несколько инженерных классов. Это еще одна возможность познакомить ребят с азами будущей профессии. На встрече детально обсудили направления работы в предстоящем учебном году.
Анатолий Климович, начальник управления по образованию, спорту и туризму Клецкого райисполкома:
Это прежде всего развитие гражданско-патриотического воспитания в учреждениях образования. Сегодня мало дать знания, надо воспитать, особенно выпускника, гражданином, патриотом своей страны. Для этого на сегодня созданы все условия.
Наталья Минец, учитель Грицевичской средней школы:
Это замечательно, когда можно обменяться опытом, поделиться своим опытом, набраться чего-то нового, интересного, чтобы это потом воплотить в своей профессии, в своей деятельности.
Педконференция стала не только площадкой для обмена информацией. В торжественной обстановке наградили лучших работников сферы образования района. Приятным дополнением форума стала концертная программа.