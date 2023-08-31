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Педагогическая конференция в Клецке: что обсудили и как оценили работу районной системы образования?

31 августа 2023 14:09
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Новости Беларуси. Возможность обменяться опытом и обсудить лучшие наработки в образовательной сфере. Районный педагогический совет прошел в Клецке в преддверии нового учебного года, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Педагогическая конференция в Клецке: что обсудили и как оценили работу районной системы образования?-1

Традиционно поговорили об актуальных задачах, которые сегодня стоят перед учителями. Оценили положение дел в учреждениях образования. Так, в районе хорошие показатели по научно-практической деятельности, исследовательским работам, олимпиадному движению. Все учащиеся имеют возможность работать на новой технике.

Что касается новаций учебного процесса, с 1 сентября начнут работу несколько инженерных классов. Это еще одна возможность познакомить ребят с азами будущей профессии. На встрече детально обсудили направления работы в предстоящем учебном году.

Педагогическая конференция в Клецке: что обсудили и как оценили работу районной системы образования?-4

Анатолий Климович, начальник управления по образованию, спорту и туризму Клецкого райисполкома:
Это прежде всего развитие гражданско-патриотического воспитания в учреждениях образования. Сегодня мало дать знания, надо воспитать, особенно выпускника, гражданином, патриотом своей страны. Для этого на сегодня созданы все условия.

Педагогическая конференция в Клецке: что обсудили и как оценили работу районной системы образования?-7

Наталья Минец, учитель Грицевичской средней школы:
Это замечательно, когда можно обменяться опытом, поделиться своим опытом, набраться чего-то нового, интересного, чтобы это потом воплотить в своей профессии, в своей деятельности.

Педагогическая конференция в Клецке: что обсудили и как оценили работу районной системы образования?-10

Педконференция стала не только площадкой для обмена информацией. В торжественной обстановке наградили лучших работников сферы образования района. Приятным дополнением форума стала концертная программа.

# Государственная политика в области образования # общество # Анатолий Климович # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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