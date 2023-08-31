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В Stadler рассказали, когда снова запустится завод в Беларуси

31 августа 2023 13:54
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Завод «Штадлер Минск» в Фаниполе осуществляет выпуск вагонов и их компонентов, а также занимается инжинирингом, следует из отчета компании.

При этом белорусское предприятие международного холдинга действует в условиях санкций. В сообщении отмечено, что Stadler оставляет завод в Беларуси для возобновления его деятельности после снятия ограничений. 

Компания по-прежнему получает контракты от заказчиков из постсоветского пространства, в том числе и крупный заказ с Казахстанскими железными дорогами. Есть также заявки от норвежского государственного концерна Norske Tog и австрийской федеральной железной дороги.

# Минское метро # общество

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