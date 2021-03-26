Какие изменения планируют внести в Уголовный кодекс? Рассказывает заместитель председателя СК
Новости Беларуси. Назрела необходимость серьезных изменений в уголовном законодательстве. Эту тему на прошлой неделе обсуждали с главой государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Виктория Ходосок, СТВ:
Уже разработаны предложения по усилению ответственности за экстремистскую деятельность. Думать головой теперь придется и недобросовестным пользователям Telegram-каналов. Предложено наказывать в уголовном порядке за незаконный сбор либо распространение информации о частной жизни или персональных данных граждан.
О каких изменениях еще идет речь?
Виктория Ходосок:
Какие требования времени являются определяющими для уголовного законодательства и для каких статей УК они назрели?
Внесены предложения по усилению ответственности за организацию и подготовку групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок
Сергей Аземша, заместитель председателя Следственного комитета Беларуси:
Мы в последнее время сталкиваемся все больше с вызовами и угрозами в сфере преступности, связанной с информационно-компьютерными технологиями. Соответственно, по нашей инициативе 6 января текущего года принят закон о внесении изменений в законодательство об уголовной ответственности, которое предусматривает изменение порядка проведения следственных действий, связанных со сбором, фиксацией доказательств цифровых следов преступлений. В настоящий момент с учетом событий последнего времени, с теми проявлениями, которые мы видим последние полгода, Следственный комитет инициирует ряд изменений в уголовное законодательство, связанных с усилением ответственности за экстремистские проявления, за действия, грубо нарушающие общественный порядок. И нами в рамках работы рабочей группы по совершенствованию уголовного законодательства внесен ряд инициатив, которые, насколько мне известно, в проекте закона соответствующего уже учтены и будут внесены депутатскому корпусу для рассмотрения.
Виктория Ходосок:
Касается ли это преступлений в сфере общественной безопасности и насколько?
Сергей Аземша:
Конечно. Прежде всего с учетом тех проявлений, которые мы видели на улицах, обусловленных общественно-политическими событиями, нами были внесены предложения по усилению ответственности за организацию и подготовку групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок. Соответственно, те лица, которые занимаются подготовкой таких незаконных мероприятий, в общем-то, должны нести более высокую, по нашему мнению, степень ответственности, поскольку их действиями существенно нарушаются правовые и законные интересы других граждан.
Не свойственна белорусам агрессивность, не свойственны такие крайние формы экстремистских проявлений
Виктория Ходосок:
Насколько высока сегодня среди белорусов склонность к экстремизму?
Сергей Аземша:
Вы знаете, если судить по тем преступлениям, которые мы фиксируем, то их достаточно много – почти 3 000 преступлений, связанных с незаконными мероприятиями, с посягательствами на жизнь и здоровье работников, обеспечивающих правопорядок, в связи с публичными оскорблениями представителей власти, в связи с повреждением имущества, в связи с участием в групповых действиях, посягающих на общественный порядок. Естественно, что это большая цифра. Но в то же время я бы не сказал, что это существенный сегмент, в целом формирующий картину преступности. Не свойственна белорусам агрессивность, не свойственны такие крайние формы экстремистских проявлений, которые можно, в общем-то, считать, что они настолько критичные.
Виктория Ходосок:
Все вышеперечисленное мы относим к прошлому году, либо сегодня тоже наблюдается?
Сергей Аземша:
Вы знаете, в какой-то степени на спад, конечно, эти процессы идут. И хорошо, что многие, наверное, уже разочаровались в тех идеях, которые подбрасывали в деструктивных Telegram-каналах различного рода псевдополитики, которые, в общем-то, стали таковыми только в августе прошлого года на волне хайпа, связанного с политическими процессами в нашей стране.
Виктория Ходосок:
А можно говорить, что белорусы сегодня стали меньше внимания уделять деструктивным Telegram-каналам?
Сергей Аземша:
В настоящий момент мы видим, как усиливается воздействие деструктивных Telegram-каналов с целью вывести людей на улицы, побудить их к различным незаконным, подчеркиваю, проявлениям своей политической позиции. В общем-то, будоражатся самые низменные чувства людей. Естественно, работа, скажем, изнутри – естественно, что в большей степени это влияние тех сил, которые находятся за пределами нашей страны.
Вопрос об усилении ответственности за различного рода участие в экстремистской деятельности
Виктория Ходосок:
Какие еще изменения предлагаются в Уголовный кодекс и каких статей они коснутся?
Сергей Аземша:
В настоящий момент, помимо ответственности за групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок, предлагается рассмотреть вопрос об усилении ответственности за различного рода участие в экстремистской деятельности. Если в настоящий момент предусмотрена ответственность за организацию экстремистских формирований, а также финансирование экстремистской деятельности, то сейчас в законопроект включены предложения об ответственности за участие в таких формированиях, за содействие экстремистской деятельности. Ну и ряд других предложений, которые направлены на то, чтобы вот эти крайние формы проявления «политической» активности, которые несут угрозу для суверенитета, целостности нашей страны, конституционного строя, чтобы, в общем-то, была предусмотрена ответственность за эти вот действия.
Законопроект предусматривает усиление ответственности вплоть до реального лишения свободы за оскорбление правоохранителей
Виктория Ходосок:
Какие изменения коснулись наказания за оскорбление правоохранителей, должностных лиц. Наверняка выросло число подобных дел, сколько их них уже дошло до суда?
Сергей Аземша:
В структуре преступности, которая сопряжена с массовыми беспорядками, незаконными действиями на улице, и вообще вокруг вот этих политических процессов примерно треть – это преступления, сопряженные с публичным оскорблением представителей власти. В настоящий момент чаще всего это и в интернет-пространстве и, в общем-то, другими способами эти оскорбления звучат. Естественно, что человек, который обеспечивает выполнение государственных функций, должен соответствующим образом быть защищен. Законопроект, о котором мы сегодня говорим, также предусматривает внесение усиления ответственности вплоть до реального лишения свободы за такого рода оскорбление. Сегодня много дел еще находится в производстве, но они уже направлены в суд. Лица, совершившие эти преступления, привлекаются к ответственности. К сожалению, пока что этот процесс еще не прекратился.
В настоящий момент больше 600 лиц привлечено к уголовной ответственности
Виктория Ходосок:
Сейчас людей призывают, усиленно призывают, к участию в массовых несанкционированных акциях протеста. Давайте еще раз напомним, какая ответственность стоит за этим.
Сергей Аземша:
Хочу сказать, что эти внешне безобидные по форме призывы якобы участия в мирных акциях, как правило, сопряжены с проявлениями, которые, в общем-то, все охватываются либо административной ответственностью, либо уголовной ответственностью. Естественно, что крайне критически надо относиться к этим призывам и понимать, что очень много усилий со стороны правоохранительных органов принимается для того, чтобы обеспечить принцип неотвратимости наказания. Поэтому, конечно, надо хорошо подумать, стоит ли вообще отзываться на эти призывы либо свои политические взгляды реализовывать в легальном политическом процессе. В настоящий момент примерно больше 600 лиц привлечено уже к уголовной ответственности – к различным наказаниям, не обязательно к лишению свободы.