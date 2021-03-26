Какие изменения планируют внести в Уголовный кодекс? Рассказывает заместитель председателя СК

Новости Беларуси. Назрела необходимость серьезных изменений в уголовном законодательстве. Эту тему на прошлой неделе обсуждали с главой государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Виктория Ходосок, СТВ:

Уже разработаны предложения по усилению ответственности за экстремистскую деятельность. Думать головой теперь придется и недобросовестным пользователям Telegram-каналов. Предложено наказывать в уголовном порядке за незаконный сбор либо распространение информации о частной жизни или персональных данных граждан. О каких изменениях еще идет речь?

Виктория Ходосок:

Какие требования времени являются определяющими для уголовного законодательства и для каких статей УК они назрели? Внесены предложения по усилению ответственности за организацию и подготовку групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок Сергей Аземша, заместитель председателя Следственного комитета Беларуси:

Мы в последнее время сталкиваемся все больше с вызовами и угрозами в сфере преступности, связанной с информационно-компьютерными технологиями. Соответственно, по нашей инициативе 6 января текущего года принят закон о внесении изменений в законодательство об уголовной ответственности, которое предусматривает изменение порядка проведения следственных действий, связанных со сбором, фиксацией доказательств цифровых следов преступлений. В настоящий момент с учетом событий последнего времени, с теми проявлениями, которые мы видим последние полгода, Следственный комитет инициирует ряд изменений в уголовное законодательство, связанных с усилением ответственности за экстремистские проявления, за действия, грубо нарушающие общественный порядок. И нами в рамках работы рабочей группы по совершенствованию уголовного законодательства внесен ряд инициатив, которые, насколько мне известно, в проекте закона соответствующего уже учтены и будут внесены депутатскому корпусу для рассмотрения. Виктория Ходосок:

Касается ли это преступлений в сфере общественной безопасности и насколько?

Сергей Аземша:

Конечно. Прежде всего с учетом тех проявлений, которые мы видели на улицах, обусловленных общественно-политическими событиями, нами были внесены предложения по усилению ответственности за организацию и подготовку групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок. Соответственно, те лица, которые занимаются подготовкой таких незаконных мероприятий, в общем-то, должны нести более высокую, по нашему мнению, степень ответственности, поскольку их действиями существенно нарушаются правовые и законные интересы других граждан. Не свойственна белорусам агрессивность, не свойственны такие крайние формы экстремистских проявлений Виктория Ходосок:

Насколько высока сегодня среди белорусов склонность к экстремизму? Сергей Аземша:

Вы знаете, если судить по тем преступлениям, которые мы фиксируем, то их достаточно много – почти 3 000 преступлений, связанных с незаконными мероприятиями, с посягательствами на жизнь и здоровье работников, обеспечивающих правопорядок, в связи с публичными оскорблениями представителей власти, в связи с повреждением имущества, в связи с участием в групповых действиях, посягающих на общественный порядок. Естественно, что это большая цифра. Но в то же время я бы не сказал, что это существенный сегмент, в целом формирующий картину преступности. Не свойственна белорусам агрессивность, не свойственны такие крайние формы экстремистских проявлений, которые можно, в общем-то, считать, что они настолько критичные.

Виктория Ходосок:

Все вышеперечисленное мы относим к прошлому году, либо сегодня тоже наблюдается? Сергей Аземша:

Вы знаете, в какой-то степени на спад, конечно, эти процессы идут. И хорошо, что многие, наверное, уже разочаровались в тех идеях, которые подбрасывали в деструктивных Telegram-каналах различного рода псевдополитики, которые, в общем-то, стали таковыми только в августе прошлого года на волне хайпа, связанного с политическими процессами в нашей стране. Виктория Ходосок:

А можно говорить, что белорусы сегодня стали меньше внимания уделять деструктивным Telegram-каналам? Сергей Аземша:

В настоящий момент мы видим, как усиливается воздействие деструктивных Telegram-каналов с целью вывести людей на улицы, побудить их к различным незаконным, подчеркиваю, проявлениям своей политической позиции. В общем-то, будоражатся самые низменные чувства людей. Естественно, работа, скажем, изнутри – естественно, что в большей степени это влияние тех сил, которые находятся за пределами нашей страны.

Вопрос об усилении ответственности за различного рода участие в экстремистской деятельности Виктория Ходосок:

Какие еще изменения предлагаются в Уголовный кодекс и каких статей они коснутся? Сергей Аземша:

В настоящий момент, помимо ответственности за групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок, предлагается рассмотреть вопрос об усилении ответственности за различного рода участие в экстремистской деятельности. Если в настоящий момент предусмотрена ответственность за организацию экстремистских формирований, а также финансирование экстремистской деятельности, то сейчас в законопроект включены предложения об ответственности за участие в таких формированиях, за содействие экстремистской деятельности. Ну и ряд других предложений, которые направлены на то, чтобы вот эти крайние формы проявления «политической» активности, которые несут угрозу для суверенитета, целостности нашей страны, конституционного строя, чтобы, в общем-то, была предусмотрена ответственность за эти вот действия.

Законопроект предусматривает усиление ответственности вплоть до реального лишения свободы за оскорбление правоохранителей Виктория Ходосок:

Какие изменения коснулись наказания за оскорбление правоохранителей, должностных лиц. Наверняка выросло число подобных дел, сколько их них уже дошло до суда? Сергей Аземша:

В структуре преступности, которая сопряжена с массовыми беспорядками, незаконными действиями на улице, и вообще вокруг вот этих политических процессов примерно треть – это преступления, сопряженные с публичным оскорблением представителей власти. В настоящий момент чаще всего это и в интернет-пространстве и, в общем-то, другими способами эти оскорбления звучат. Естественно, что человек, который обеспечивает выполнение государственных функций, должен соответствующим образом быть защищен. Законопроект, о котором мы сегодня говорим, также предусматривает внесение усиления ответственности вплоть до реального лишения свободы за такого рода оскорбление. Сегодня много дел еще находится в производстве, но они уже направлены в суд. Лица, совершившие эти преступления, привлекаются к ответственности. К сожалению, пока что этот процесс еще не прекратился.