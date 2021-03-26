С личным автографом. Что Александр Лукашенко подарил Дмитрию Мезенцеву?

Новости Беларуси. Тему вакцинации обсудили во Дворце Независимости с госсекретарем Союзного государства. Александр Лукашенко рассказал о планах пригласить российских ученых для оценки белорусской вакцины от COVID. Но медицинской тематикой беседа не ограничилась, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Мезенцев 25 марта присутствовал на встрече Президента Беларуси с губернатором Приморского края, потому логично, что вчерашняя повестка получила развитие. Александр Лукашенко подтвердил необходимость развивать межрегиональные связи. В частности, перспективным выглядит направление сотрудничества с Китаем через Дальний Восток. Президент поручил проработать этот вопрос к моменту визита в Приморье.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: А почему бы нам, Владимир Владимирович (Макей. – Прим. ред.), не воспользоваться этим каналом?

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларусь:

Как через Казахстан?

Александр Лукашенко:

Да, Казахстан, а это через Дальний Восток, и на Восточный Китай и Азиатско-Тихоокеанский регион поставлять свою продукцию. Это для нас очень интересно. И я поеду. Ну и не только же через Приморье. Слушайте, это одно из направлений. С другими же регионами у нас отличные отношения, и нам надо больше внимания уделять в рамках Союзного государства этим проектам, именно с регионами.