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С личным автографом. Что Александр Лукашенко подарил Дмитрию Мезенцеву?

26 марта 2021 14:10
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Новости Беларуси. Тему вакцинации обсудили во Дворце Независимости с госсекретарем Союзного государства. Александр Лукашенко рассказал о планах пригласить российских ученых для оценки белорусской вакцины от COVID. Но медицинской тематикой беседа не ограничилась, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

С личным автографом. Что Александр Лукашенко подарил Дмитрию Мезенцеву?-1

Дмитрий Мезенцев 25 марта присутствовал на встрече Президента Беларуси с губернатором Приморского края, потому логично, что вчерашняя повестка получила развитие. Александр Лукашенко подтвердил необходимость развивать межрегиональные связи. В частности, перспективным выглядит направление сотрудничества с Китаем через Дальний Восток. Президент поручил проработать этот вопрос к моменту визита в Приморье.  

С личным автографом. Что Александр Лукашенко подарил Дмитрию Мезенцеву?-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
А почему бы нам, Владимир Владимирович (Макей. – Прим. ред.), не воспользоваться этим каналом?  

С личным автографом. Что Александр Лукашенко подарил Дмитрию Мезенцеву?-7

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларусь:  
Как через Казахстан?  

Александр Лукашенко:
Да, Казахстан, а это через Дальний Восток, и на Восточный Китай и Азиатско-Тихоокеанский регион поставлять свою продукцию. Это для нас очень интересно. И я поеду. Ну и не только же через Приморье. Слушайте, это одно из направлений. С другими же регионами у нас отличные отношения, и нам надо больше внимания уделять в рамках Союзного государства этим проектам, именно с регионами.  

С личным автографом. Что Александр Лукашенко подарил Дмитрию Мезенцеву?-10

Дмитрий Мезенцев в должности госсека Союзного государства чуть больше недели. О его работе в предыдущей должности наш Президент отзывался в позитивном ключе. И сегодня стороны обменялись подарками. Белорусский лидер презентовал Мезенцеву картину с личным автографом.  

# Беларусь-Россия # общество # Александр Лукашенко # Владимир Макей # Дмитрий Мезенцев # Фотофакт

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