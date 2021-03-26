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Обслуживает 4 района. Солигорский зональный центр гигиены и эпидемиологии стал лучшим в Беларуси

26 марта 2021 14:59
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Новости Беларуси. Солигорский зональный центр гигиены и эпидемиологии признали лучшим в стране, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Обслуживает 4 района. Солигорский зональный центр гигиены и эпидемиологии стал лучшим в Беларуси-1

В центре работают сразу три лаборатории. Здесь проводят клинические, санитарно-химические, токсикологические исследования. В медучреждении и качественное современное оборудование. Только в 2020 году центр получил новый аппарат для исследования воды и пищевых продуктов на содержание токсичных элементов. А для своевременной диагностики COVID-инфекции на базе санслужбы внедрена ПЦР-диагностика. Уже проведено около 60 тысяч проб.

Обслуживает 4 района. Солигорский зональный центр гигиены и эпидемиологии стал лучшим в Беларуси-4

Людмила Гуковская, заместитель главного врача Солигорского зонального центра гигиены и эпидемиологии: 
Мы занимаем уже не первый год первые места. За этим стоит работа нашего коллектива. Специалисты у нас все опытные, имеют большой стаж работы. В последнее время мы занимаемся профилактической работой.

Обслуживает 4 района. Солигорский зональный центр гигиены и эпидемиологии стал лучшим в Беларуси-7

Солигорский зональный центр – это 120 специалистов. Учреждение работает не только на Солигорский, но и на Несвижский, Клецкий и Любанский районы.

# Учреждения здравоохранения # общество # Фотофакт

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