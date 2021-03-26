Новости экономики за 26.03.2021

Сразу несколько крупных российских металлопроизводителей и металлотрейдеров заявили о планах по наращиванию объемов реализации металлопродукции на торгах Белорусской универсальной товарной биржи.

Новости Беларуси. Как в России решили бороться с подорожанием подсолнечного масла и каким образом челябинские металлургические заводы получат прямой доступ к отделам закупок ведущих белорусских промпредприятий?

Прежде всего речь идет об увеличении поставок черного металлопроката, который пользуется стабильно высоким спросом у белорусских промышленных предприятий.

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Ежедневно в торгах черными металлами и изделиями из них участвуют порядка 800 продавцов и покупателей, а сумма сделок по итогам одной торговой сессии доходит до 2 миллионов евро. За первые два месяца года белорусские предприятия уже закупили более 62 тысяч тонн чермета, причем значительную долю от этого объема составил российский металл. В свою очередь челябинские металлургические заводы, выходя на торги, получают прямой доступ к отделам закупок ведущих белорусских промпредприятий, то есть выгода для обеих сторон очевидна.