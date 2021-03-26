Прямой эфир

Новости экономики за 26.03.2021

26 марта 2021 14:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Как в России решили бороться с подорожанием подсолнечного масла и каким образом челябинские металлургические заводы получат прямой доступ к отделам закупок ведущих белорусских промпредприятий?

Наталья Надольская с новостями деловой сферы в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МАЗ выпустил токены, чтобы привлечь внимание инвесторов к спортивной команде

РОССИЙСКИЕ КОМПАНИИ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕТАЛЛОПРОДУКЦИИ НА БУТБ

Сразу несколько крупных российских металлопроизводителей и металлотрейдеров заявили о планах по наращиванию объемов реализации металлопродукции на торгах Белорусской универсальной товарной биржи.

Новости экономики за 26.03.2021-1

Прежде всего речь идет об увеличении поставок черного металлопроката, который пользуется стабильно высоким спросом у белорусских промышленных предприятий.

Беларусь и Россия с 1 апреля увеличат количество регулярных авиарейсов

Ежедневно в торгах черными металлами и изделиями из них участвуют порядка 800 продавцов и покупателей, а сумма сделок по итогам одной торговой сессии доходит до 2 миллионов евро. За первые два месяца года белорусские предприятия уже закупили более 62 тысяч тонн чермета, причем значительную долю от этого объема составил российский металл. В свою очередь челябинские металлургические заводы, выходя на торги, получают прямой доступ к отделам закупок ведущих белорусских промпредприятий, то есть выгода для обеих сторон очевидна.

# Экономическая рубрика # общество # Наталья Надольская # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
С личным автографом. Что Александр Лукашенко подарил Дмитрию Мезенцеву?
26 марта 2021 14:10

С личным автографом. Что Александр Лукашенко подарил Дмитрию Мезенцеву?

Александр Лукашенко о подготовке терактов в Беларуси: «Негодяи жуткие! Качать они нас будут по-разному»
26 марта 2021 13:46

Александр Лукашенко о подготовке терактов в Беларуси: «Негодяи жуткие! Качать они нас будут по-разному»

МВД о предотвращённых в Беларуси терактах: подготовка шла под эгидой BYPOL
26 марта 2021 13:40

МВД о предотвращённых в Беларуси терактах: подготовка шла под эгидой BYPOL