«Метастазы пропали»: как икона «Всецарица» исцелила жителя Берёзы

Новости Беларуси. В Беларуси за 10 лет – по самым скромным подсчетам – зафиксировано около 10 тысяч чудес. Среди них и история жителя Брестской области Василия Бердника, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Шесть лет назад врачи сказали, что он не проживет и года.

Василий Бердник, житель Березы:

В 2013 году я приехал в первый раз сюда, как заболел онкологией. У меня была третья стадия и метастазы. Жена в «Народном докторе» прочитала про эту «Всецарицу». Сейчас уже 2019 год. У меня всё хорошо, и метастазы пропали.