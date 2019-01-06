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«Метастазы пропали»: как икона «Всецарица» исцелила жителя Берёзы

06 января 2019 19:17
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Новости Беларуси. В Беларуси за 10 лет – по самым скромным подсчетам – зафиксировано около 10 тысяч чудес. Среди них и история жителя Брестской области Василия Бердника, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Метастазы пропали»: как икона «Всецарица» исцелила жителя Берёзы-1

Шесть лет назад врачи сказали, что он не проживет и года.

«Метастазы пропали»: как икона «Всецарица» исцелила жителя Берёзы-4

Василий Бердник, житель Березы:
В 2013 году я приехал в первый раз сюда, как заболел онкологией. У меня была третья стадия и метастазы. Жена в «Народном докторе» прочитала про эту «Всецарицу». Сейчас уже 2019 год. У меня всё хорошо, и метастазы пропали.

«Метастазы пропали»: как икона «Всецарица» исцелила жителя Берёзы-7

«Метастазы пропали»: как икона «Всецарица» исцелила жителя Берёзы-9


Протоиерей Арсений Ананко, настоятель храма Святого архистратига Михаила:
Те люди, которые нашли в себе силы поверить, по-настоящему поверить, сердцем обратиться к Богу, получили ту помощь, которая так необходима.

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# Церковь # общество # Фотофакт

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