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«Даровали полностью исцеление». Какие чудеса творят вериги Евфросиньи Полоцкой

06 января 2019 19:16
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Новости Беларуси. Это Полоцкий Спасо-Евфросиниевский женский монастырь XII века, центр белорусского православия с сакральными святынями – мощами Евфросиньи Полоцкой и копией ее знаменитого креста, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Даровали полностью исцеление». Какие чудеса творят вериги Евфросиньи Полоцкой -1

«Даровали полностью исцеление». Какие чудеса творят вериги Евфросиньи Полоцкой -3

«Даровали полностью исцеление». Какие чудеса творят вериги Евфросиньи Полоцкой -5

К ним на поклон, за исцелением, едут сотни белорусов и иностранцев. Но мало кто знает, что в монастыре хранятся еще и вериги Евфросинии.

«Даровали полностью исцеление». Какие чудеса творят вериги Евфросиньи Полоцкой -8

«Даровали полностью исцеление». Какие чудеса творят вериги Евфросиньи Полоцкой -10

Ольга, насельница Полоцкого Спасо-Евфросиниевского женского монастыря:
Однажды я с болью душевной и телесной подошла к матушке игуменье, то есть самой старшей сестре в монастыре. Говорю: «Матушка, я уже больше так не выдерживаю. Что мне делать?»

Она говорит: «Деточка, давай с тобой сделаем так. Проползай, самым настоящим образом проползай каждый день под веригами. И вот, как видите, слава Богу, мне даровали полностью исцеление.

«Даровали полностью исцеление». Какие чудеса творят вериги Евфросиньи Полоцкой -13

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# Церковь # общество # Фотофакт

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