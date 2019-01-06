«Даровали полностью исцеление». Какие чудеса творят вериги Евфросиньи Полоцкой

Новости Беларуси. Это Полоцкий Спасо-Евфросиниевский женский монастырь XII века, центр белорусского православия с сакральными святынями – мощами Евфросиньи Полоцкой и копией ее знаменитого креста, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

К ним на поклон, за исцелением, едут сотни белорусов и иностранцев. Но мало кто знает, что в монастыре хранятся еще и вериги Евфросинии.

Ольга, насельница Полоцкого Спасо-Евфросиниевского женского монастыря:

Однажды я с болью душевной и телесной подошла к матушке игуменье, то есть самой старшей сестре в монастыре. Говорю: «Матушка, я уже больше так не выдерживаю. Что мне делать?»

Она говорит: «Деточка, давай с тобой сделаем так. Проползай, самым настоящим образом проползай каждый день под веригами. И вот, как видите, слава Богу, мне даровали полностью исцеление.