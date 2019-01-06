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«У нас 10 лет не было детей». История о том, как икона «Всецарица» помогла стать родителями паре из Гродно

06 января 2019 19:22
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Новости Беларуси. На санках, да с ветерком! Они по-настоящему счастливы вместе. Дочка Арина с удовольствием поет песню про маленькую елочку и восхищенно рассказывает, что сказочный Дед Мороз подарил ей большую куклу, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«У нас 10 лет не было детей». История о том, как икона «Всецарица» помогла стать родителями паре из Гродно-1

Родители – Светлана и Олег Гербик – в волшебство тоже верят, правда, в другое. Ведь их ребенок, без преувеличения, подарок небес.

«У нас 10 лет не было детей». История о том, как икона «Всецарица» помогла стать родителями паре из Гродно-4

Светлана Гербик, жительница Гродно:
У нас 10 лет не было детей. Где мы только ни были, что мы только не делали.

Мне знакомая подсказала, что в Сынковичах есть чудотворная икона. Мы ездили туда неоднократно. И как-то получилось волшебство.

«У нас 10 лет не было детей». История о том, как икона «Всецарица» помогла стать родителями паре из Гродно-7

Светлана уверена: Матерь Божья услышала их молитвы. Теперь они всей семьей ездят благодарить икону, а муж на каждое Крещение берет отпуск, чтобы окунуться в святом источнике в Сынковичах.

«У нас 10 лет не было детей». История о том, как икона «Всецарица» помогла стать родителями паре из Гродно-10

Галина Буро, корреспондент:
Храм святого архистратига Михаила находится в Зельвенском районе. Расположение у него интересное – церковь стоит в чистом поле, будто маяк для страждущей души.

В храме-крепости, предположительно XIV века, среди старинных колон выделяется та самая икона Божьей Матери «Всецарица», увешанная золотом и серебром – это дары от верующих. Кому и чем помог святой образ – люди пишут в специальный журнал.

«У нас 10 лет не было детей». История о том, как икона «Всецарица» помогла стать родителями паре из Гродно-13

«У нас 10 лет не было детей». История о том, как икона «Всецарица» помогла стать родителями паре из Гродно-15

Галина Буро:
Благодарю за доченьку Любочку и жертвую золотой кулончик за помощь в исцелении от болезни.

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# Церковь # общество # Галина Буро # Фотофакт

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