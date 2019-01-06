«У нас 10 лет не было детей». История о том, как икона «Всецарица» помогла стать родителями паре из Гродно
Новости Беларуси. На санках, да с ветерком! Они по-настоящему счастливы вместе. Дочка Арина с удовольствием поет песню про маленькую елочку и восхищенно рассказывает, что сказочный Дед Мороз подарил ей большую куклу, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Родители – Светлана и Олег Гербик – в волшебство тоже верят, правда, в другое. Ведь их ребенок, без преувеличения, подарок небес.
Светлана Гербик, жительница Гродно:
У нас 10 лет не было детей. Где мы только ни были, что мы только не делали.
Мне знакомая подсказала, что в Сынковичах есть чудотворная икона. Мы ездили туда неоднократно. И как-то получилось волшебство.
Светлана уверена: Матерь Божья услышала их молитвы. Теперь они всей семьей ездят благодарить икону, а муж на каждое Крещение берет отпуск, чтобы окунуться в святом источнике в Сынковичах.
Галина Буро, корреспондент:
Храм святого архистратига Михаила находится в Зельвенском районе. Расположение у него интересное – церковь стоит в чистом поле, будто маяк для страждущей души.
В храме-крепости, предположительно XIV века, среди старинных колон выделяется та самая икона Божьей Матери «Всецарица», увешанная золотом и серебром – это дары от верующих. Кому и чем помог святой образ – люди пишут в специальный журнал.