Митрополит Павел: «Хочется пожелать радостного Рождества, чтобы благодать Святого Духа коснулась сердца каждого человека»

Новости Беларуси. К встрече одного из величайших христианских праздников готовятся православные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В сочельник прихожане собираются в храме с особым настроением.

Навечерием Рождества Христова закончится 40-дневный пост. Всенощное бдение в Свято-Духовом кафедральном соборе Минска совершит Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси. Он отслужит и Божественную литургию, которая начнется в соборе в полночь.

Павел, Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Хочется пожелать, чтобы наступивший новый год для всех нас был годом благословенным, мирным, созидательным, чтобы Господь по своей неизреченной любви даровал нам всем крепкого здоровья, праздничного настроения, ну и свершения добрых дел, исполнения заповедей Господних. Чтобы мы научились любить друг друга, поддерживать друг друга, сострадать тем, кто нуждается в нашей посторонней помощи.

Ну и всем хочется пожелать радостного Рождества, чтобы благодать Святого Духа коснулась сердца каждого человека, чтобы мы научились любить друг друга. Любя друг друга, мы научимся любить Бога. Пусть этот год будет мирным, благословенным и созидательным.