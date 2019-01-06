Когда в жизни есть место чуду: какие тайны хранит чудотворная Коложская икона Божией Матери

Новости Беларуси. Если в Полоцке сердце белорусского православия, то в Гродно – его душа. Коложская церковь вот уже девять веков одна из самых таинственных в нашей стране, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И далеко за ее пределами известна слава чудотворной Коложской иконы Божией Матери.

Валентина Шелесная как работник церкви часто слышит от прихожан истории исцеления. Вот из последнего: одна женщина в дар иконе принесла кольцо с рубином в благодарность за рождение ребенка.





По молитве у этой иконы я получила просимое для родного человека. И с ним всё благополучно на сегодня. Историческое происхождение этой иконы неизвестно. Есть только предание о ее появлении. В Первую мировую войну образ Богородицы эвакуировали. В 2000-х в церкви сделали копию, и до сих пор никто не знает место нахождения оригинала.