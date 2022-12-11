Какие дни благоприятны для пересадки растений в середине декабря?

И самое время сверить садово-огородные планы с лунным календарем. 11 декабря – удачный день для посева и посадки любых культур, особенно моркови и свеклы, рассказали в программе « Плюс-минус ». Уделите внимание внесению минеральных и органических подкормок, борьбе с сорняками, рыхлению почвы и пересадке растений. Это хорошие дни для посадки многолетних цветов. Не рекомендуется, однако, обрабатывать растения ядохимикатами.

12-13 декабря – В эти дни не рекомендуется сеять и сажать растения, а также подкармливать и поливать. Зато пересаживать можно смело. Рекомендованы также – рыхление и прополка почвы, борьба с вредителями и грызунами, снегозадержание в саду и на клумбе.

14, 15, 16 декабря – Время посадки зелени и свеклы на выгонку, также подкормки и пересадки, рекомендован обильный полив растений, посадки и пересадки любых многолетних цветов, обрезка деревьев и утепление стволов снегом. Не рекомендуется замачивать семена.

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