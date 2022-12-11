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«Лучше с него упасть». Как избежать серьёзной травмы при потере контроля над тюбингом?

11 декабря 2022 14:32
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Новости Беларуси. Ранний снег открыл сезон любимого зимнего развлечения – катания на тюбингах. Параллельно вырастает и риск травмирования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Лучше с него упасть». Как избежать серьёзной травмы при потере контроля над тюбингом?-1

Леонид Барановский, инструктор по прокату тюбингов:
Если безвыходное положение, то лучше с него упасть. Потому что тормозить, ну, эффекта почти что нет. Если укатанная трасса, надо какие-то металлические подковы, чтобы там затормозить. Если вы видите, что едете и точно разобьетесь, скорость большая, то лучше скатиться с тюбинга. Он катится быстро, а человек замедляется сразу, он в одежде сразу скорость теряет.

«Лучше с него упасть». Как избежать серьёзной травмы при потере контроля над тюбингом?-4

Как правило, зима наказывает самых легкомысленных. Чтобы забава приносила только положительные эмоции, следует помнить о правилах безопасности.

«Травма головы будет обеспечена». Сколько детей уже пострадали при катании на тюбингах – читайте здесь.

«Лучше с него упасть». Как избежать серьёзной травмы при потере контроля над тюбингом?-7

Екатерина Гарлинская, официальный представитель УСК Минска:
Следственный комитет напоминает: не используйте для катания склоны, на маршрутах которых присутствуют посторонние объекты. Это деревья, стены, строения и тому подобное. Используйте защитные средства. Это шлемы, наколенники. При покупке тюбинга обязательно обращайте внимание на возрастные ограничения и весовую категорию, указанную в инструкции. И никогда не отпускайте маленьких детей кататься одних.

«Лучше с него упасть». Как избежать серьёзной травмы при потере контроля над тюбингом?-10

Сейчас в столице оборудовано более полусотни горок, соответствующих всем требованиям безопасности. Рядом установлены информационные стенды с правилами катания. На таких трассах встреча с препятствиями просто исключена.

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# Дети # общество # Арина Верховская # Леонид Барановский # Екатерина Гарлинская # Фотофакт

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