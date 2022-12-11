«Лучше с него упасть». Как избежать серьёзной травмы при потере контроля над тюбингом?

Новости Беларуси. Ранний снег открыл сезон любимого зимнего развлечения – катания на тюбингах. Параллельно вырастает и риск травмирования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Леонид Барановский, инструктор по прокату тюбингов:

Если безвыходное положение, то лучше с него упасть. Потому что тормозить, ну, эффекта почти что нет. Если укатанная трасса, надо какие-то металлические подковы, чтобы там затормозить. Если вы видите, что едете и точно разобьетесь, скорость большая, то лучше скатиться с тюбинга. Он катится быстро, а человек замедляется сразу, он в одежде сразу скорость теряет.

Как правило, зима наказывает самых легкомысленных. Чтобы забава приносила только положительные эмоции, следует помнить о правилах безопасности. «Травма головы будет обеспечена». Сколько детей уже пострадали при катании на тюбингах – читайте здесь.

Екатерина Гарлинская, официальный представитель УСК Минска:

Следственный комитет напоминает: не используйте для катания склоны, на маршрутах которых присутствуют посторонние объекты. Это деревья, стены, строения и тому подобное. Используйте защитные средства. Это шлемы, наколенники. При покупке тюбинга обязательно обращайте внимание на возрастные ограничения и весовую категорию, указанную в инструкции. И никогда не отпускайте маленьких детей кататься одних.