«Травма головы будет обеспечена». Сколько детей уже пострадали при катании на тюбингах?

Новости Беларуси. Ранний снег открыл сезон любимого зимнего развлечения – катания на тюбингах. Параллельно вырастает и риск травмирования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как не попасть со снежной горки в белоснежную палату, разбиралась Арина Верховская.

Снег в лицо, от скорости захватывает дух. Тюбинги, или как их называют в народе «ватрушки», – популярная забава среди детей. Вот только от веселья до травмы один шаг. Поймав кураж, осознание риска сводится к нулю. Скорость и неуправляемость такого зимнего болида зачастую приводит к беде. Печально известна в столице горка на улице Маршала Лосика. Год назад на глазах у родителей 11-летний мальчик упал с тюбинга при спуске. Подняться у ребенка не получилось. Результат катания – ряд серьезных травм, в том числе закрытый перелом бедра. «Лучше с него упасть». Как избежать серьезной травмы при потере контроля над тюбингом – здесь подробности.

Сергей Казаев, заведующий приемным отделением РНПЦ травматологии и ортопедии:

Зима еще только успела начаться, а уже обратились около 60 травмированных детей, которые получили травмы при катании на горках на тюбингах. У практически 70 % деток довольно-таки тяжелые травмы. Травмы позвоночника. В данный момент у нас тут находится в приемном отделении ребенок, который получил травму, катаясь на тюбинге, получил компрессионный перелом позвоночника. Травмы нижних и верхних конечностей. Эти переломы у детей тяжело диагностируемы, поэтому приходится прибегать к дополнительным методам исследования. Это не только рентгенография, но также МРТ.

Подобных «диких» горок только в столице более полусотни. Дети и взрослые катаются на свой страх и риск. Многие с притоком эндорфинов забывают об элементарных правилах безопасности.

Там, кстати, за деревьями есть очень большая горка, с наклоном большим. И если, да, на тюбингах особенно можно врезаться куда-то. Травма головы будет обеспечена. Поэтому это место наверное опасно, да.