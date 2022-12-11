Сойка прилетит к окну и станет кричать. Что сулят народные приметы в середине декабря?
Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 11 декабря – Сойкин день. На Руси в старые времена говорили, что если в этот день сойка прилетит к окну и станет у него кричать, то это добрый знак, рассказали в программе «Плюс-минус». Мудрый человек, услышав такой сигнал, выйдет из дома и последует за птичкой. Считалось, что сойка может показать дорогу к счастью.
12 декабря – Парамон Зимоуказатель. На Руси Зимоуказателем Парамона прозвали за то, что по его дню можно было предсказать погоду на весь декабрь. «Утро красное – быть декабрю ясным» – подмечали люди.
13 декабря – Андрей Зимний. На Руси на Андрея, как и накануне, крестьяне слушали воду, но не только в колодцах, также в реках и озерах. Если вода стояла спокойно – это предвещало теплую, без метелей зиму. Если же слышалось гудение и стоны, нужно было ждать бурь, сильных морозов и вообще несчастливого года.
14 декабря – Наум на ум. На Руси пророка Наума считали покровителем наук и грамоты. Наверное, не в последнюю очередь благодаря его имени. «Наум наставляет на ум» – говорили люди в день памяти пророка и отдавали детей в ученье приходским дьякам.
15 декабря – День Аввакума. Обильный снег в этот день сулил богатый урожай трав летом. Хорошие хозяева знали – большие снега, растаяв весной, напоят землю, а она зазеленеет.
16 декабря – Иван Молчальник. С утра желательно было тихо постоять перед иконой Иоанна Молчальника, помолиться «про себя», осмыслить свои поступки и помыслы.
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