Сойка прилетит к окну и станет кричать. Что сулят народные приметы в середине декабря?

Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 11 декабря – Сойкин день. На Руси в старые времена говорили, что если в этот день сойка прилетит к окну и станет у него кричать, то это добрый знак, рассказали в программе « Плюс-минус ». Мудрый человек, услышав такой сигнал, выйдет из дома и последует за птичкой. Считалось, что сойка может показать дорогу к счастью.

12 декабря – Парамон Зимоуказатель. На Руси Зимоуказателем Парамона прозвали за то, что по его дню можно было предсказать погоду на весь декабрь. «Утро красное – быть декабрю ясным» – подмечали люди.

13 декабря – Андрей Зимний. На Руси на Андрея, как и накануне, крестьяне слушали воду, но не только в колодцах, также в реках и озерах. Если вода стояла спокойно – это предвещало теплую, без метелей зиму. Если же слышалось гудение и стоны, нужно было ждать бурь, сильных морозов и вообще несчастливого года.