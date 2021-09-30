Какие цели были у экстремистского формирования «Рабочы Рух»? Рассказали в КГБ

Новости Беларуси. Двигать экономику к разрухе, а поезда к столкновениям. Новые подробности о железнодорожных планах «Рабочага Руху», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Двигать экономику к разрухе, а поезда к столкновениям. Новые подробности о железнодорожных планах «Рабочага Руху», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Константин Бычек, заместитель начальника следственного управления КГБ:
Конечной деятельностью экстремистского формирования являлось нанесение существенного вреда экономической безопасности Республики Беларусь, дестабилизация обстановки в трудовых коллективах вследствие резкого падения доходов простых рабочих. Как следствие – возобновление протестных акций.
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