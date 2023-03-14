«Учат людей духовности, нравственности». Какие книги советует прочитать православная церковь каждому белорусу?

В программе « Прикосновение к свету » на СТВ встретились с иереем Олегом Кунцевичем, председателем Издательского совета Белорусской православной церкви. Олег Лепешенков, заместитель председателя Синодального информационного отдела Белорусской православной церкви:

Нашу цивилизацию называют цивилизацией книги, книги с большой буквы. Почему?

Иерей Олег Кунцевич, председатель Издательского совета Белорусской православной церкви:

Книга с большой буквы – это книга, которая особо влияет на развитие поколений, на культуру, духовность, эта книга – Библия, Священное Писание, Новый Завет, Евангелие. Это особые книги, которые влияют на перспективу будущих поколений. Я имел возможность побывать в хранилище древних книг. Я увидел первые рукописные книги, которые были с огромными цепями. Там мысль о том, что цепи на книгах нужны для того, чтобы их не украли, обманчива, потому что вор и так украдет, если захочет. А здесь было видно четкое уважение к книге. То есть не книга шла к человеку, а человек должен был прийти к книге, получить знания и уйти с уважением. Чем знаменито Жировичское Евангелие? Олег Лепешенков:

О каких проектах Издательского совета Белорусской православной церкви стоит особо упомянуть? Мы находимся в Музее книги и видим Жировичское Евангелие XVI века, которое не так давно было передано в Национальную библиотеку. Расскажите о нем подробнее.

Иерей Олег Кунцевич:

Жировичское Евангелие – это книга рукописная, примерно середины XVI века, примерно 1540-1550 годы. Оно является национальной святыней Беларуси, практически все время находилось в Жировичском монастыре, только в середине XIX века было вывезено в Вильно, потому что переместилась метрополичья кафедра. В рамках празднования 500-летия с момента основания Жировичского монастыря и 550-летия с момента явления Жировичской иконы Божьей Матери наша инициативная группа обратилась в Вильнюс в библиотеку имени Врублевских с просьбой разрешить напечатать факсимильную копию нашего Жировичского Евангелие. И нам разрешили напечатать 45 экземпляров. Жировичское Евангелие – это самая богато украшенная рукописная книга на сегодня, обнаруженная на территории Беларуси. Каждый образ, который там есть, выполнен уникальным образом. Идет подложка из сусального золота, все образы евангелистов, заглавные буквы писались особыми красками, которые делались из минералов самоцветных, которые сохраняют свой цвет после обработки, после перетирания. Дальше эти минералы уже использовались в написании этих образов, которые украшают Жировичское Евангелие. Они сохраняют даже через сотню лет свою неповторимость. Чем примечательны в 2023-м торжества, посвященные Дню православной книги в Беларуси? Олег Лепешенков:

На неделе начались торжества, посвященные Дню православной книги в Беларуси. Чем они примечательны в этом году? Иерей Олег Кунцевич:

В этом году Белорусская православная церковь отмечает событие 400-летия Кутеинского монастыря. Монастырь, в котором впервые был напечатан букварь. Монастырь, в котором была крупная типография, сыгравшая очень большую роль в сохранении православия на землях Беларуси. В предыдущие годы Дни православной книги охватывали другие исторические события церковные: это и упразднение церковной унии, и памяти митрополита Иосифа Семашко, и блаженной памяти князя Владимира, его упокоения, и события юбилея книгопечатания на Беларуси, то есть выхода Библии Франциска Скорины. То есть каждый год посвящен какому-то историческому государственному и церковному событию нашей истории Беларуси. Чем известен митрополит Иосиф Семашко? Олег Лепешенков:

Как раз пять лет назад торжества были посвящены личности митрополита Иосифа Семашко. Чем эта личность замечательна для нашей страны, для белорусских земель?

Иерей Олег Кунцевич:

Это человек, который возглавил события по возвращению униатов в лоно православной церкви. Человек, который оставил много своих документов, записок, поэтому Белорусская православная церковь особо трепетно относится к этим историческим документам, издает их, давая пищу для размышления и ума историкам, интересующимся историей людям. Что можно назвать православной книгой? Олег Лепешенков:

Что можно назвать православной книгой? Только ли это книги богослужебные или относящиеся к Священному Писанию? Иерей Олег Кунцевич:

Нет, это книга не только богослужебная или которая относится к Священному Писанию. Это все книги, которые учат людей духовности, нравственности, которые подвигают его задуматься о существовании Бога, искать пути к нему. То есть это вся душе полезная литература, которая учит человека духовности, нравственности и патриотизму. Например, из современных книг Белорусской православной церковью издается очень много литературы детской. Много документов, которые издаются, правдивых, художественные, например. Современников белорусских – я бы выделил книги Николая Гаврилова, которые все основаны на реальных событиях. Олег Лепешенков:

А как бы вы посоветовали выбирать книгу? И какие из книг белорусских авторов стоят у вас на полке?

Иерей Олег Кунцевич:

На моей полке стоит много книг белорусских авторов, это действительно так. Я боюсь, что долго буду перечислять. Сейчас продается много литературы. Те книги, которые обладают грифом Издательского совета БПЦ, или гриф «допущено», или гриф «рекомендовано», вот эти книги прошли проверку на отсутствие различных уклонений от вероучительных истин. Какова дальнейшая судьба книги, останется ли книга той, которая нам знакома? Олег Лепешенков:

Сейчас книга меняет свой внешний облик, она может быть электронная, она помещается в смартфоне. На ваш взгляд, какова дальнейшая судьба книги, останется ли книга той, которая нам знакома?