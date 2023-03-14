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Учащиеся военно-патриотических классов из Гродно посетили Палату представителей

14 марта 2023 18:45
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Новости Беларуси. Принимали гостей 14 марта в Палате представителей. В рамках акции «Мы – граждане Беларуси!» учащиеся военно-патриотических классов из Гродно познакомились с работой парламентариев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Учащиеся военно-патриотических классов из Гродно посетили Палату представителей-1

Для активистов подготовили насыщенную программу – встреча с депутатами, экскурсия в музей и визит в Овальный зал, где принимаются все белорусские законы. У ребят была уникальная возможность в формате открытого диалога пообщаться с парламентариями и задать волнующие вопросы. Больше всего учащихся интересовала система электронного голосования и процесс подготовки законопроектов.

Учащиеся военно-патриотических классов из Гродно посетили Палату представителей-4

Нам представлена уникальная возможность посетить Палату представителей, мы встретились с уникальными людьми, а также узнали очень многое для себя.

Учащиеся военно-патриотических классов из Гродно посетили Палату представителей-7

Возможно, когда я вырасту, тоже буду здесь принимать важные решения. Возможно, пойду в суд, стану судьей или прокурором.

Учащиеся военно-патриотических классов из Гродно посетили Палату представителей-10

Елена Потапова, член Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Их объединяет то, что все они видят себя гражданами нашей страны. Они строят видение своего будущего, строят свои перспективные планы, связанные с нашей страной, обязательно в нашей стране. Многие видят себя как возможных военнослужащих, они связывают свою деятельность с защитой Родины. Потому что они знают, что такое безопасность, защищенность Родины. И они готовы участвовать в ее обеспечении.

Учащиеся военно-патриотических классов из Гродно посетили Палату представителей-13

В финале встречи, помимо незабываемых впечатлений, каждый участник акции получил в подарок Конституцию.

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# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Елена Потапова # Фотофакт

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