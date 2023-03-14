Леонид Заяц на продовольственном форуме: потенциал отечественных производителей огромен
Беларуси есть что предложить Российской Федерации по части АПК, а потребителей Ленинградской области готовы удивлять новинками. В Санкт-Петербурге открылся II Белорусский продовольственный форум. Гостей и участников мероприятия приветствовал заместитель премьер-министра Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Потенциал отечественных производителей огромен, отметил Леонид Заяц. Наша продукция активно экспортируется во многие стран. В 2022 году достигли рекордного экспорта продовольствия – свыше 8 миллиардов долларов. И львиная доля товаров уходит на российский рынок. При этом Ленинградская область и город на Неве – в списке самых активных покупателей.
Сегодня здесь развернулась масштабная экспозиция и диалоговая площадка. Свою продукцию презентуют десятки белорусских компаний. Многообразие товаров впечатляет потенциальных покупателей, а их, к слову, немало. Среди участников форума 300 фирм из 19 российских регионов. В течение двух дней состоится серия мероприятий, которые позволят представителям компаний ближе познакомиться с белорусскими производителями и заключить новые контракты.
Леонид Заяц, заместитель премьер-министра Беларуси:
Так как мы находимся сегодня в строении Союзного государства и не разделяем рынок Российской Федерации и Республики Беларусь, а хотим дополнять друг друга, чтобы не конкурировать, а добавлять и обеспечить главное предназначение – удовлетворить изысканный спрос нашего потребителя.
Кирилл Поляков, вице-губернатор Санкт-Петербурга:
В целом – если брать и Россию, и Беларусь – мы в полном объеме закрываем все потребности по основным видам продовольствия в Российской Федерации и нашем Союзном государстве. Те товары, которые производятся в Беларуси, то, что производится в России, начиная от молочной продукции, рыбы, мяса – все необходимые товары, которые могут находиться на прилавках магазинов, закрывают потребность внутри Российской Федерации.
В минувшем году за два дня работы форума были достигнуты договоренности о поставках белорусской продукции на 5 миллиардов рублей. Амбициозные планы 2023-го – увеличить эту сумму вдвое.
Подписывайтесь на нас в Telegram!