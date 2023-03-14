Леонид Заяц на продовольственном форуме: потенциал отечественных производителей огромен

Беларуси есть что предложить Российской Федерации по части АПК, а потребителей Ленинградской области готовы удивлять новинками. В Санкт-Петербурге открылся II Белорусский продовольственный форум. Гостей и участников мероприятия приветствовал заместитель премьер-министра Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Потенциал отечественных производителей огромен, отметил Леонид Заяц. Наша продукция активно экспортируется во многие стран. В 2022 году достигли рекордного экспорта продовольствия – свыше 8 миллиардов долларов. И львиная доля товаров уходит на российский рынок. При этом Ленинградская область и город на Неве – в списке самых активных покупателей.

Сегодня здесь развернулась масштабная экспозиция и диалоговая площадка. Свою продукцию презентуют десятки белорусских компаний. Многообразие товаров впечатляет потенциальных покупателей, а их, к слову, немало. Среди участников форума 300 фирм из 19 российских регионов. В течение двух дней состоится серия мероприятий, которые позволят представителям компаний ближе познакомиться с белорусскими производителями и заключить новые контракты.