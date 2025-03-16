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Какие белорусские продукты самые популярные за границей? Спросили у председателя БелТПП

16 марта 2025 07:17
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Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Михаил Мятликов, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Что наибольшей популярностью пользуется у наших зарубежных партнеров? Я про белорусскую продукцию.

Какие белорусские продукты самые популярные за границей? Спросили у председателя БелТПП-2

Михаил Мятликов, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:
Мы только что вернулись из Дубая. Gulfoodзнаменитая выставка. Это крупнейшая ежегодная выставка продуктов питания в мире. Это единственная выставка, на которой мы просим места, а нам не дают, потому что не хватает мест – настолько популярна выставка.

Застройка по территории – как 18 футбольных полей. Стендисты, которые там участвуют, в этом году – из 125 стран. А бизнес-посетители – это целевая аудитория, не туристы, а представители сетей, ресторанов, отелей, оптовые покупатели – из 190 стран.

Представлять свою экспозицию на такой выставке, где есть покупатели из 190 стран, очень важно. Участвовало в выставке 13 белорусских предприятий. Представляли в основном нашу молочную продукцию и мясную продукцию.

Пользуются популярностью все, но необходимо найти своего покупателя, и каждый год, конечно, находим. Наши предприятия, которые участвовали, уже заключили контракты на несколько миллионов долларов прямо на выставке, практически в первые дни работы выставки.

# Продукты питания # Международное сотрудничество # Выставка # Экспорт # Михаил Мятликов # Александр Осенко

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