Коваленко: изменения в Конституции – это реакция развивающегося государства на перемены, которые происходят в мире

В Беларуси отмечается День Конституции. С этим значимым праздником соотечественников поздравил Президент, отметив, что забота о людях, их правах и свободах – была и остается приоритетом проводимой в государстве политики. Обновленный при участии миллионов белорусов Основной закон стал фундаментом для построения подлинно народного государства, в котором забота о человеке является приоритетом проводимой политики, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня Конституция Беларуси укрепляет не только нашу социально-политическую стабильность, но и единство белорусов. И пока на Западе откровенно забывают свою историю и лишаются истинных ценностей, мы сохраняем правду о подвиге белорусского народа и передаем историческую память будущим поколениям. Лукашенко: обновленный Основной закон стал фундаментом для построения подлинно народного государства