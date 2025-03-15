Коваленко: изменения в Конституции – это реакция развивающегося государства на перемены, которые происходят в мире
В Беларуси отмечается День Конституции. С этим значимым праздником соотечественников поздравил Президент, отметив, что забота о людях, их правах и свободах – была и остается приоритетом проводимой в государстве политики. Обновленный при участии миллионов белорусов Основной закон стал фундаментом для построения подлинно народного государства, в котором забота о человеке является приоритетом проводимой политики, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сегодня Конституция Беларуси укрепляет не только нашу социально-политическую стабильность, но и единство белорусов. И пока на Западе откровенно забывают свою историю и лишаются истинных ценностей, мы сохраняем правду о подвиге белорусского народа и передаем историческую память будущим поколениям.
Лукашенко: обновленный Основной закон стал фундаментом для построения подлинно народного государства
Евгений Коваленко, министр юстиции Беларуси:
Все те изменения, которые вносятся в Конституцию, это реакция развивающегося государства на изменения, которые происходят в мире, в нашей стране, в обществе. И вот эти изменения дают оценку происходящему вокруг нашей страны. В частности, придается еще больше значимости вопросам сохранения исторической правды, памяти о подвиге белорусского народа в Великой Отечественной войне. Эти темы особенно актуальны, в частности, в этом году, в год 80-летия Великой Победы в Отечественной войне.
Подробности в видео.