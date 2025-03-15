Пустовой: союзное Отечество – это не союз денег, как ЕС – это союз смыслов

Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его рубрика «Политика без галстуков и купюр» на СТВ.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Выгода и историческая справедливость. Капитализм и социально ориентированная модель экономики. Интеграция и независимость. Кажется, несовместимые вещи. Совместимые. Если это касается союзного пространства. О главном. Смыслах, Первом и событиях недели. «Политика без галстуков и купюр». Пустовой на СТВ. В Беларуси сегодня День Конституции. День главного документа страны – это всегда звучит сугубо официально. А хочется еще поэтизированного ощущения. Поэтику государственного праздника создают для молодых белорусов, по всей стране вручая им паспорта. Высоту восприятия сопричастности к гражданству Беларуси нам предстоит еще оценить. И всему обществу, и каждому из нас. Да, я о национальной гордости. За ухоженные палисадники и города, за чистый лес и распаханные поля. Это внешняя персонификация внутреннего состояния. За бобруйский зефир, жодинский БЕЛАЗ, высоковские сыры – это то что на языке. А теперь то что в сердце. За Льва Сапегу с его Статутом, за Скорину с Библией Руской, за Евфросинию Полоцкую с нашим восьмиконечным Крестом. За крест, который мы выдержали от нашествия крестоносцев до победы над надменной расой железных крестов. Наши оппоненты часто критикуют. Мол, надо определяться: мы цивилизация христианства – новая Византия – или все таки наследники атеистического Советского Союза?

Евгений Пустовой:

Но архитектура нашего мировоззрения отражена и в храмах оборонительного зодчества, как в Сынковичах, и в израненных стенах Брестской крепости. Поэтому на московском Кремле гармонично смотрятся советские звезды и православные кресты. Все это наша история. Общая история. Но этот официальный визит Александра Лукашенко в Россию о будущем. Лукашенко – Путину: наши люди прекрасно понимают, где друзья, а где враги. Это честно о главном. Дело не в вершниках, не в 3 % на асфальте, не в палитвязнях и даже не Калиновском. Дело в нашем внешнеполитическом курсе. Минск идет своим избранным. А не туда, куда подует роза северо-атлантических ветров. Вообще-то, в Балто-черноморском бассейне мы единственные выстояли. Югославия пала, Польша переформатировалась, Украина пылает, экономика Прибалтика потухла. И лишь какой была, такой осталась Беларусь. Верной себе и выбору нашего народа. Лукашенко: Россия никогда не потеряет Беларусь.

Евгений Пустовой:

Сиротки и Жигимонты будут в наших музеях. Это история. Но в нашей крови память предков. Вольно мы себя чувствовали именно с братьями по крещельной купели. Кстати, беларусская Вильна производна от старославянского «вильно» – вольно. Киев, Могилев, Новгород. Это не только торгово-экономический путь, это маршрут Андрея Первозванного. Союз Беларуси и России – это не только про промышленную интеграцию и высокие технологии. Это про высокие материи – цивилизационный союз. «Отбросили все опасения». Лукашенко напомнил, как создавалось Союзное государство.

Евгений Пустовой:

Да, экономические интересы во главе интеграционных карт. Но ведь союзное Отечество – это не союз денег как ЕС, например, – еврозона. Это союз смыслов. А вот что касается калькуляции, то именно в эпоху семибанкирщины отношения между братьями пытались девальвировать, конвертируя в 30 сребреников в Москве. Лукашенко: у нас же был период национализма во времена Шушкевича, и мне пришлось это все развернуть. Выступая перед сенаторами по приглашению Валентины Матвиенко, Александр Лукашенко был предельно честен. Да, были заданы тренды, посылы. Но главное – даны ответы на самые острые вопросы. Которые представители политического истеблишмента не со всяким обсуждают в курилках.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Союз Беларуси и России, Союзное государство, где оно, что сделали, когда это будет? Слушайте, а что вы хотите? Что когда будет? Когда Россия войдет в состав Беларуси или, наоборот, Беларусь войдет в состав России? Ребята, это вряд ли будет в ближайшее время. Если мы будем в этом плане ломиться в эту открытую дверь, мы погубим все, что мы сделали. Евгений Пустовой:

Шапка Мономаха осталась в Кремле. Лукашенко ее не украл. Лукашенко, отстаивая интеграцию, сохранил жизнь нашему госсектору, а в этом гарантии социальности государства. Белорусский опыт теперь важен и для самой большой страны мира. Россия выздоравливает от оголтелой диктатуры рынка и тотального преклонения перед западными партнерами. И на этом сложном пути есть на кого опереться. И самый конспирологический и острый вопрос – независимость. Одни реально с идейными имперскими замашками, другие – враги тайные и явные – постоянно разыгрывают этот козырь, чтобы вбить клин в наши отношения. Здраду пытались разглядеть даже в интеграционных картах. В Совете Федерации – оплоте мужей российской государственности – Президент сказал предельно откровенно.