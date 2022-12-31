Холоднее всего в Москве. Погода в Европе на неделю с 2 по 8 января

В столице любви синоптики обещают солнечную погоду. Столбик термометра в Париже покажет +13 °C, рассказали в программе «Плюс-минус». В Вене температура воздуха поднимется до +9 °C. В Риме +16 °C, солнечно. В Мадриде воздух прогреется до +10 °C.

В столице Болгарии +12 °C, ясно. В Анкаре +10 °C, солнечно. В Афинах +16 °C, без осадков. Какая погода будет в Беларуси в новогоднюю ночь? Прогноз синоптиков на начало 2023 года.

Прохладнее в Прибалтике. В Риге прогнозируют +10 °C, пройдет дождь. В Вильнюсе +10 °C, также не обойдется без осадков. В Варшаве столбики термометров покажут +12 °C.