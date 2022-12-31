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Холоднее всего в Москве. Погода в Европе на неделю с 2 по 8 января

31 декабря 2022 15:18
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В столице любви синоптики обещают солнечную погоду. Столбик термометра в Париже покажет +13 °C, рассказали в программе «Плюс-минус». В Вене температура воздуха поднимется до +9 °C. В Риме +16 °C, солнечно. В Мадриде воздух прогреется до +10 °C.  

Холоднее всего в Москве. Погода в Европе на неделю с 2 по 8 января-1

В столице Болгарии +12 °C, ясно. В Анкаре +10 °C, солнечно. В Афинах +16 °C, без осадков.  

Какая погода будет в Беларуси в новогоднюю ночь? Прогноз синоптиков на начало 2023 года.

Холоднее всего в Москве. Погода в Европе на неделю с 2 по 8 января-4

Прохладнее в Прибалтике. В Риге прогнозируют +10 °C, пройдет дождь. В Вильнюсе +10 °C, также не обойдется без осадков. В Варшаве столбики термометров покажут +12 °C.

Холоднее всего в Москве. Погода в Европе на неделю с 2 по 8 января-7

В Киеве синоптики обещают +7 °C, будет дождливо. В Москве столбики термометров покажут +4 °C, пройдет снег.

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# Погода # Юлия Самусенко # Фотофакт

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