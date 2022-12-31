Всегда учитываются особенности погоды. Как подготовить лыжи к соревнованиям?

Тренировки на свежем воздухе и завораживающие пейзажи. В программе «Центральный регион» на СТВ узнали, что еще нужно, чтобы получить удовольствие и как следует подзарядиться? Зимние виды спорта набирают все большую популярность. Для тех, кто занимается профессионально, это ежедневный труд, где есть место закалке, выносливости и точности. Мы приехали в Копыль на родину серебряного призера Олимпийских игр Антона Смольского, чтобы посмотреть, как готовят юных чемпионов и узнать, чем отличаются лыжники от биатлонистов. Чтобы спортсмены смогли показать наилучший результат, им необходим хорошо подготовленный инвентарь. Этим занимаются специальные люди. Их называют сервисмены. Зачастую именно от них зависит, как будут катиться лыжи.

Дмитрий Булло, директор ДЮСШ Копыльской районной профсоюзной организации Белорусского профессионального союза работников АПК:

Лыжный спорт – недешевый вид спорта, что касается самого лыжного инвентаря, лыжи, палки и ботинки, в тренировочном процессе мы можем использовать разный инвентарь. Но соревнования – это достижение наивысшего спортивного результата, требует от спортсменов каких-то своих проявлений физических качеств, плюс хороших лыж, хорошо подготовленных лыж. На неподготовленном спортивном инвентаре показать результат, особенно теперь, невозможно. Желательно на каждую тренировку готовить лыжи. Это будет идеальный вариант, чтобы спортсмен получил массу удовольствия и показал на соревнованиях хороший спортивный результат. Парафины могут выпускаться в различной форме и отличаться по цвету. Все зависит от температурного режима.

Дмитрий Булло:

Для подготовки лыж используется парафин. Он сегодня уже есть в разных вариантах. Это твердый парафин. Разный парафин на разную погоду. Чтобы нам было проще пользоваться этим парафином, чтобы мы знали на какую погоду какой парафин. Белый парафин может быть универсальным. У нас парафины от -1 до +20 градусов. Температурный режим разных производителей, условно у нас два парафина, этот на -1 и -5 градусов, например, и этот такой же, два одинаковых температурных режима. Но в разной местности они могут ехать по-разному. Это все искусство тренера. Подготовка лыж очень трудоемкий процесс. План работы зависит от погодных условий и структуры снега.

Дмитрий Булло:

Вот чистые лыжи, мы их проверяем, становимся на горку и скатываемся. Определяем, какая пара из этих лыж в эту погоду едет дальше. Потом уже наносим парафин. Но тут тоже вопрос, мы можем нанести этот парафин, а можем этот. Поэтому у великих лыжников еще за ними идет толпа лыжников, которые несут 3-5 чехлов. А в этих чехлах 20-40 пар лыж. И отбирается из них на гонку 1 пара. Потом уже она парафинится. Более детальную подготовку лыж показали нам на мастер-классе. Нам понадобилось устройство для фиксации лыж, набор смазок, щетки, скребок, очиститель.

Татьяна Гринкевич, тренер-преподаватель ДЮСШ Копыльской районной профсоюзной организации Белорусского профессионального союза работников АПК:

Мы можем показать, как происходит процесс подготовки лыж в лыжных гонках. Не только на соревнованиях лыжи должны хорошо ехать. На таких лыжах надо еще привыкнуть просто на тренировках. Если лыжи будут сильно скользить, ребенок будет не подготовлен, не справится с ними. Поэтому все учитывается в лыжной подготовке. Кумиром является земляк Антон Смольский. Вот как в Копыле дети занимаются биатлоном – подробности здесь. Так, по лыжам проходят утюгом с парафином. Здесь нужны специальные утюги, в которых каждый миллиметр поверхности разогревается равномерно. Если взять обычный утюг, ничего не получится. Татьяна Гринкевич:

Процесс очень интересный. Для каждой погоды свой парафин. И не только парафин, есть различные средства для подготовки лыж. Лыжи есть как коньковые, так и классические. Классические готовятся по-другому. Затем лыжам нужно дать остыть около 20 минут. Пока эта пара остывает, начинается подготовка следующей, поэтому процесс не останавливается.