Дети из Горловки останутся в Беларуси до конца зимних каникул

Новости Беларуси. Посетить главные белорусские достопримечательности, насладиться миром и спокойствием. На новогодние каникулы в нашу страну приехали около полусотни ребят из Донбасса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня они стали гостями Дворца детей и молодежи в Минске. Там для них открыли настоящую мастерскую Деда Мороза. Под присмотром педагогов каждый мог изготовить открытку и поделки из дерева. Не обошлось и без праздничного представления и, конечно же, подарков.

Ульяна Лямина:

Я была много где: и в России, и в Украине, но в Беларуси мне понравилось больше всего. В Беларуси мы ездим каждый день много где. Были на кондитерской фабрике.

Ева Лебединская:

Очень красивая страна, великолепная. Люди очень добрые. Я в шоке, что есть люди, которые видят нас первый раз, но относятся к нам так, как будто знали нас всю жизнь, как закадычных друзей. И все очень рады нас видеть.

Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:

Каждый из нас в душе немножечко Дед Мороз, поэтому этого добра хотелось подарить ребятам. Мы понимаем, что непросто там сейчас все. И им, и их родителям. Ну, таким образом, для этих ребят это настоящий праздник. И это видно по их лицам, по их улыбкам.