Долгожданный паспорт. Как указ Лукашенко изменил жизнь украинца

Новости Беларуси. Участь людей, которые ищут убежище и помощи на Западе и в нашей стране, кардинально отличаются. Здесь иностранцы попадают под опеку государства и мечтают получить белорусский паспорт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Украинец Владислав Иванчиков почти 10 лет не мог собрать нужный пакет документов, чтобы официально стать гражданином Беларуси. Благодаря указу Президента шанс на новую жизнь стал ближе. Во время «Большого разговора» глава государства поручил помочь украинским переселенцам, которые освоились и хотят жить в нашей стране. Уже месяц, как житель Мачулищей получил заветный документ и безмерно счастлив. Свое отношение к Беларуси он высказывает на просторах TikTok.

Это видео в TikTok собрало полмиллиона просмотров и сотни комментариев. В сентябре украинец Владислав Иванчиков получил белорусское гражданство, о котором мечтал не один год. Трогательные кадры – красивое спасибо стране, частью которой теперь уже официально он стал.

12 лет назад украинец приехал в Беларусь из Николаева и влюбился. Сначала в страну, а потом – в белорусскую Татьяну. Молодые люди познакомились в интернете. Первая переписка затянулась до утра, а после свидания вместе с цветами Татьяна унесла домой его сердце. Создание семьи заставило украинца всерьез задуматься о белорусском гражданстве, тем более, что его корни из Гомельской области. Однако бумажная волокита и отказ от украинского гражданства только при условии личного визита в Украину поставили мечту на паузу. Разблокировал ее Александр Лукашенко своим личным поручением во время «Большого разговора» – ходатайства украинцев рассмотреть в ускоренном режиме.

Владислав Иванчиков, житель Мачулищей:

Я даже про себя шутил, что уже потратил много желаний, которые загадывал на Новый год, на день рождения, что хочу получить. То есть это настолько заветное желание. И когда я получил – чувство радости.

Татьяна Иванчикова, жительница Мачулищей:

Это был как новый день рождения, еще один, на котором присутствовали все наши друзья, вся наша родня, которые были все счастливы за Влада.

Уже 10 лет Владислав работает в Минском метрополитене. А в свободное время снимает в TikTok. Каждое третье видео в нем так или иначе связано с Беларусью. Патриотический бутерброд, каток возле дома, семейные маршруты в исторические места. Для съемок фильтры не нужны. Картинка звенит и без них, и Владиславу есть с чем сравнить. Владислав Иванчиков:

Что бросается в глаза? Чистота, порядок, которые уже звенят в воздухе, правда?

Алиса Иванчикова, жительница Мачулищей:

Мы очень много снимаем про Беларусь, очень много путешествуем. В Бресте побывали, в Могилеве сейчас, еще – в Гродно.

2,5 миллиона просмотров набрал белорусский трактор с пылесосом, который поглощает осеннюю листву в Могилеве. Секрет чистых улиц Беларуси раскрыт. Кто-то восхищается, кто-то критикует, а кто-то уверен, что Владиславу за патриотический контент доплачивают. Владислав Иванчиков:

Пишут: а вот у нас вот так. Я пишу: а у нас – вот так. И это наше. Это наш путь, мы им гордимся. Есть замечательная поговорка: чем богаты, тем и рады.