Более 300 проектов представили на форуме «Беларусь-Китай: мост для инноваций». Лучшие из них воплотят в жизнь

Расширение научно-технического и инновационного сотрудничества между Минском и городами-побратимами в КНР. На базе Научно-технологического парка БНТУ «Политехник» прошел форум «Беларусь-Китай: мост для инноваций», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В его рамках организовали большой конкурс молодежных стартапов. Он проводится уже во второй раз под патронажем Мингорисполкома. Свои проекты представили студенты, магистранты, аспиранты и молодые ученые из Беларуси и Китая. Это более 300 разработок в сфере приборостроения, медицинских и инженерных технологий.

Наталья Дудко, начальник отдела международного научно-технического сотрудничества Научно-технологического парка БНТУ «Политехник»:

Сотрудничество с Беларусью и Китаем развивается очень активно и многогранно. Молодежное сотрудничество – одно из важнейших направлений, потому что человеческий капитал – самый важный капитал. И технологии всегда делают люди, поэтому такие мероприятия, как наш форум и стартап-конкурс, они позволяют раскрыть потенциал молодежи.

Лу Сяолин, заместитель директора технопарка Шанхайского университета (Китай):

Шанхайский университет тесно взаимодействует с Белорусским национальным техническим университетом. Наше сотрудничество активно развивается, мы постоянно проводим совместные мероприятия, а этот форум – прекрасная платформа для развития нашего сотрудничества. В мероприятии «Мост инноваций» три человека представило наш университет.