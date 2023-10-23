Прямой эфир

Аграрии Минской области убрали 86% площадей с кукурузой

23 октября 2023 14:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Минской области убрано 86 % площадей с кукурузой. Заготовлено свыше пяти миллионов тонн силоса, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Аграрии Минской области убрали 86% площадей с кукурузой-1

Солигорские аграрии работают на последних гектарах. Только в местном райагросервисе под кукурузу отвели свыше две тысяч гектаров. К уборке на зерно около 500 гектаров. Все остальное – на силос. Завершить зеленую жатву здесь планируют к началу ноября.

Аграрии Минской области убрали 86% площадей с кукурузой-4

Никита Реут, директор сельхозпредприятия «Солигорский райагросервис»:
Кукурузный силос закладывается в траншеи согласно технологии, производится укрывка всеми возможными слоями пленки, чтобы получить качественный корм для нашего животноводства, богатый энергией, крахмалом в первую очередь, который очень важен для производства молока.

Всего таких траншей в хозяйстве 25. Также ведется уборка сахарной свеклы, подъем зяби.

# Уборочная кампания # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Онколог о том, как избежать рака груди: «Упущенное время – вот что недопустимо»
23 октября 2023 14:24

Онколог о том, как избежать рака груди: «Упущенное время – вот что недопустимо»

«Начинаем дружить с другими университетами». Международный молодёжный форум открылся в Минске
23 октября 2023 13:56

«Начинаем дружить с другими университетами». Международный молодёжный форум открылся в Минске

«Это замечательная традиция». В Минске подвели итоги Недели родительской любви
23 октября 2023 13:48

«Это замечательная традиция». В Минске подвели итоги Недели родительской любви