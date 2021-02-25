«Такой темп уже задался на работу». Студентка ГрГУ им. Я. Купалы получила ключ от молодёжной столицы Беларуси

Новости Беларуси. У молодежи есть интересные идеи и желание делать проекты на благо стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. У молодежи есть интересные идеи и желание делать проекты на благо стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вероника Басинская, студентка Купаловского вуза и председатель студенческого Совета, рассказывает о гражданско-патриотическом марафоне «Вместе за сильную и процветающую Беларусь», который хотят сделать студенты университета.
«Имеет серьёзный потенциал – и образовательный, и социальный, и культурный». Гродно выбран молодёжной столицей Беларуси
Вероника Басинская, студентка Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:
Уже вчера мы начали работать с администрацией города в рамках диалоговой площадки, на которой присутствовал и министр образования Игорь Васильевич. Такой темп уже задался на работу, на производство каких-то идей, на методы и способы их реализации.
Только дала нам интервью, и вот она уже на сцене вместе с самыми активными представителями молодежи получает тот самый ключ от молодежной столицы Беларуси. Гродно на весь год обретает этот статус. Эстафету перенял от Пинска и стал шестым городом страны, принимающим национальную акцию.