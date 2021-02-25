«Такой темп уже задался на работу». Студентка ГрГУ им. Я. Купалы получила ключ от молодёжной столицы Беларуси

Новости Беларуси. У молодежи есть интересные идеи и желание делать проекты на благо стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вероника Басинская, студентка Купаловского вуза и председатель студенческого Совета, рассказывает о гражданско-патриотическом марафоне «Вместе за сильную и процветающую Беларусь», который хотят сделать студенты университета. «Имеет серьёзный потенциал – и образовательный, и социальный, и культурный». Гродно выбран молодёжной столицей Беларуси

Вероника Басинская, студентка Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:

Уже вчера мы начали работать с администрацией города в рамках диалоговой площадки, на которой присутствовал и министр образования Игорь Васильевич. Такой темп уже задался на работу, на производство каких-то идей, на методы и способы их реализации.