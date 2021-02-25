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«Такой темп уже задался на работу». Студентка ГрГУ им. Я. Купалы получила ключ от молодёжной столицы Беларуси

25 февраля 2021 19:53
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Новости Беларуси. У молодежи есть интересные идеи и желание делать проекты на благо стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Такой темп уже задался на работу». Студентка ГрГУ им. Я. Купалы получила ключ от молодёжной столицы Беларуси-1

Вероника Басинская, студентка Купаловского вуза и председатель студенческого Совета, рассказывает о гражданско-патриотическом марафоне «Вместе за сильную и процветающую Беларусь», который хотят сделать студенты университета.

«Имеет серьёзный потенциал – и образовательный, и социальный, и культурный». Гродно выбран молодёжной столицей Беларуси

«Такой темп уже задался на работу». Студентка ГрГУ им. Я. Купалы получила ключ от молодёжной столицы Беларуси-4

Вероника Басинская, студентка Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:
Уже вчера мы начали работать с администрацией города в рамках диалоговой площадки, на которой присутствовал и министр образования Игорь Васильевич. Такой темп уже задался на работу, на производство каких-то идей, на методы и способы их реализации.

«Такой темп уже задался на работу». Студентка ГрГУ им. Я. Купалы получила ключ от молодёжной столицы Беларуси-7

Только дала нам интервью, и вот она уже на сцене вместе с самыми активными представителями молодежи получает тот самый ключ от молодежной столицы Беларуси. Гродно на весь год обретает этот статус. Эстафету перенял от Пинска и стал шестым городом страны, принимающим национальную акцию.

# Молодежь Беларуси # общество # Галина Буро # Вероника Басинская # Игорь Карпенко # Фотофакт

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