«Здесь я могу реализоваться». Почему будущим программистам важно изучать робототехнику?

Новости Беларуси. Юные программисты STEAM-центра Борисовской школы № 24 стали победителями областного конкурса по робототехнике, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Всего в соревнованиях приняли участие 220 команд. Об IT-изобретениях школьников материал Анны Куртасовой.

Практически все ученики 24-й средней школы, начиная с начальных классов, учатся в STEAM-центре. Здесь школьники изучают программирование и конструирование, работают над интерактивными программами. Самые младшие собирают модели из Lego, а старшие – с помощью IT-технологий.

Анна Куртасова, корреспондент:

Эти юные изобретатели собирают свои модели роботов на скорость, а затем с помощью специальной программы задают им определенный алгоритм действий.

Дети пишут программу с несколькими задачами, которая будет управлять собранным роботом. От правильности кода зависит правильность движений машины, поэтому внимание уделяют каждой детали.

Школьники учатся работать не только самостоятельно, но и в команде. Соревнуются в робосумо и робофутболе.

Анжела Стаблецкая, руководитель STEAM-центра средней школы № 24:

Это позволяет развивать у ребенка все навыки, в принципе, которые только можно из него вытянуть. Ребенок к нам приходит не осознавая того, что он может делать, какие умения и навыки можем здесь, на месте, развивать. Иногда приходят дети с таким страхом: «Ой, у меня не получится, я не знаю, не понимаю». А в итоге потом стоит с наградами, с дипломом – сам не верит в свои силы.

Кроме того, ученики получают дополнительные знания по физике, математике и информатике. У этих школьников уже есть победы на национальных и международных конкурсах.