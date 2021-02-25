«На одной зарядке летом вы можете проехать 120 км». В Гродно собрали свой электромобиль

Новости Беларуси. В Гродно представлен электротранспорт белорусского производства. Опробовала новую разработку корреспондентка СТВ Галина Буро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Гродно представлен электротранспорт белорусского производства. Опробовала новую разработку корреспондентка СТВ Галина Буро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
– Драйв, да?
– Да, драйв. И нажимаете газ.
– Все, поехали.
«Имеет серьёзный потенциал – и образовательный, и социальный, и культурный». Гродно выбран молодёжной столицей Беларуси
Нашей съемочной группе удалось одними из первых проехать на электромобиле с гродненской душой, ведь он результат стартапа трех молодых жителей этого города. Когда-то они с этим амбициозным проектом победили на Гродненском Invest Weekend. Нашлись инвесторы. И вот – электротранспорт белорусского производства собран и готов к тест-драйвам.
Сергей Жильцов, представитель компании-резидента Технопарка Гродненского государственного университета:
Обычные электромобили дорогие, им нужна инфраструктура, долго заряжаются, мало ездят на одной зарядке. А это – микромобильность, то, что стоит очень недорого, то, что заряжается от любой розетки и благодаря системе съемных аккумуляторов может ездить сколько угодно в городе без обслуживания. На одной зарядке вы можете проехать 120 км летом и около 80 км зимой. Опять же, если менять батареи в зоне обслуживания, это бесконечный пробег.