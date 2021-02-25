«На одной зарядке летом вы можете проехать 120 км». В Гродно собрали свой электромобиль

Нашей съемочной группе удалось одними из первых проехать на электромобиле с гродненской душой, ведь он результат стартапа трех молодых жителей этого города. Когда-то они с этим амбициозным проектом победили на Гродненском Invest Weekend. Нашлись инвесторы. И вот – электротранспорт белорусского производства собран и готов к тест-драйвам.

Сергей Жильцов, представитель компании-резидента Технопарка Гродненского государственного университета:

Обычные электромобили дорогие, им нужна инфраструктура, долго заряжаются, мало ездят на одной зарядке. А это – микромобильность, то, что стоит очень недорого, то, что заряжается от любой розетки и благодаря системе съемных аккумуляторов может ездить сколько угодно в городе без обслуживания. На одной зарядке вы можете проехать 120 км летом и около 80 км зимой. Опять же, если менять батареи в зоне обслуживания, это бесконечный пробег.