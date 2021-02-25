«Имеет серьёзный потенциал – и образовательный, и социальный, и культурный». Гродно выбран молодёжной столицей Беларуси

Новости Беларуси. В Беларуси появилась новая столица – молодежная. Такой статус получил Гродно. Передача символического ключа прошла в торжественной обстановке. Несколько сотен молодых людей, которые 25 февраля приехали в город на Немане, поделились своими идеями и продемонстрировали достижения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все самые интересные моменты дня у Галины Буро. «На одной зарядке летом вы можете проехать 120 км». В Гродно собрали свой электромобиль

Игорь Карпенко, министр образования Беларуси:

Проект предусматривает в первую очередь продемонстрировать всей республике те новации, те интересные находки, которые есть в работе с молодежью. Гродно имеет достаточно серьезный потенциал – и образовательный, и социальный, и культурный. И молодежная политика здесь тоже реализуется, есть свои интересные наработки. Я думаю, это будет интересно всем тем, кто приехал сюда сегодня на открытие, это будет интересно и в течение года. «Такой темп уже задался на работу». Студентка ГрГУ им. Я. Купалы получила ключ от молодёжной столицы Беларуси

Мечислав Гой, председатель Гродненского горисполкома:

В городе проживает почти третья часть молодого населения. Действительно, здесь потенциал достаточно большой у нас. На протяжении многих лет (и в этом году в том числе) это звание почета ответственно. Будет сделано очень-очень много. Во-первых, в городе созданы все условия для обучения, проживания, отдыха, работы для молодежи. Открытие новых рабочих мест для нас актуально – это, наверное, самый главный показатель для меня как для председателя горисполкома.

Каролина Скробат, студентка Гродненского государственного медицинского университета:

У нас такой красивый город, у нас молодежь очень хорошая, добрая. Это действительно достойно того. Нужно, чтобы почаще проходили такие мероприятия у нас.

Более 300 участников – представителей молодежи со всей страны – приехали на праздник в Гродно. Делегаты из вузов, представители студенческих Советов, молодежного парламента и работающей молодежи от каждой области страны. Для них – презентация потенциала города на Немане.

Студенты-медики показывают навыки реанимации.

А вот активисты студотрядов поют песни у костра.

Покорил публику умница Кинг. Собака породы малинуа несет пограничную службу на западных рубежах страны.

И куда же без музыки и танцев там, где есть талантливая и одаренная молодежь?

Галина Буро, корреспондент:

А вот так выглядит логотип молодежной столицы Беларуси 2021 года. Молодые, активные, креативные на фоне контуров своей родной страны. Здесь, возле баннера, сфотографировался уже, пожалуй, каждый участник мероприятия. И скоро фотографии разлетятся по всей стране под хэштегами «город молодых» и «город будущего». Как заниматься патриотическим воспитанием молодёжи? Своим мнением поделился отец четырёх детей Алексей Талай

Все идеи и инициативы гости праздника обсудили в формате форума «Беларусь. Молодежь. Единство». Диалоговые площадки на протяжении дня проходили на базах вузов Гродно и предприятий, где рабочая молодежь тоже подключилась к беседе. Молодые люди хотят быть услышанными.

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:

Мы вот эту всю работу нашу проводим именно в таком ключе, что говорим, рассказываем, объясняем молодежи. Именно ведем диалог на равных. Это важнейший элемент, который должны услышать все молодые люди. Мы не собираемся в каком-то другом направлении говорить: «Вот как мы сказали, так и действуйте». Нет. Мы в разумных дискуссиях, конструктивных обсуждениях должны обсуждать именно те оптимальные варианты решения по активизации молодежного движения. И ключевой аспект, конечно, его нельзя отделить, – это патриотическое воспитание.

В статусе молодежной столицы Гродно будет весь год. Запланированы десятки мероприятий. Но самое главное, что по итогу можно будет оценить конкретные дела молодежи. Здесь готовы вместе к реализации самых удивительных проектов.