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«Имеет серьёзный потенциал – и образовательный, и социальный, и культурный». Гродно выбран молодёжной столицей Беларуси

25 февраля 2021 20:08
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Новости Беларуси. В Беларуси появилась новая столица – молодежная. Такой статус получил Гродно. Передача символического ключа прошла в торжественной обстановке. Несколько сотен молодых людей, которые 25 февраля приехали в город на Немане, поделились своими идеями и продемонстрировали достижения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все самые интересные моменты дня у Галины Буро.

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«Имеет серьёзный потенциал – и образовательный, и социальный, и культурный». Гродно выбран молодёжной столицей Беларуси -1

Игорь Карпенко, министр образования Беларуси:
Проект предусматривает в первую очередь продемонстрировать всей республике те новации, те интересные находки, которые есть в работе с молодежью. Гродно имеет достаточно серьезный потенциал – и образовательный, и социальный, и культурный. И молодежная политика здесь тоже реализуется, есть свои интересные наработки. Я думаю, это будет интересно всем тем, кто приехал сюда сегодня на открытие, это будет интересно и в течение года.

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«Имеет серьёзный потенциал – и образовательный, и социальный, и культурный». Гродно выбран молодёжной столицей Беларуси -4

Мечислав Гой, председатель Гродненского горисполкома:
В городе проживает почти третья часть молодого населения. Действительно, здесь потенциал достаточно большой у нас. На протяжении многих лет (и в этом году в том числе) это звание почета ответственно. Будет сделано очень-очень много. Во-первых, в городе созданы все условия для обучения, проживания, отдыха, работы для молодежи. Открытие новых рабочих мест для нас актуально – это, наверное, самый главный показатель для меня как для председателя горисполкома.

«Имеет серьёзный потенциал – и образовательный, и социальный, и культурный». Гродно выбран молодёжной столицей Беларуси -7

Каролина Скробат, студентка Гродненского государственного медицинского университета:
У нас такой красивый город, у нас молодежь очень хорошая, добрая. Это действительно достойно того. Нужно, чтобы почаще проходили такие мероприятия у нас.

«Имеет серьёзный потенциал – и образовательный, и социальный, и культурный». Гродно выбран молодёжной столицей Беларуси -10

Более 300 участников – представителей молодежи со всей страны – приехали на праздник в Гродно. Делегаты из вузов, представители студенческих Советов, молодежного парламента и работающей молодежи от каждой области страны. Для них – презентация потенциала города на Немане.

«Имеет серьёзный потенциал – и образовательный, и социальный, и культурный». Гродно выбран молодёжной столицей Беларуси -13

Студенты-медики показывают навыки реанимации.

«Имеет серьёзный потенциал – и образовательный, и социальный, и культурный». Гродно выбран молодёжной столицей Беларуси -16

А вот активисты студотрядов поют песни у костра.

«Имеет серьёзный потенциал – и образовательный, и социальный, и культурный». Гродно выбран молодёжной столицей Беларуси -19

Покорил публику умница Кинг. Собака породы малинуа несет пограничную службу на западных рубежах страны.

«Имеет серьёзный потенциал – и образовательный, и социальный, и культурный». Гродно выбран молодёжной столицей Беларуси -22

И куда же без музыки и танцев там, где есть талантливая и одаренная молодежь?

«Имеет серьёзный потенциал – и образовательный, и социальный, и культурный». Гродно выбран молодёжной столицей Беларуси -25

Галина Буро, корреспондент:
А вот так выглядит логотип молодежной столицы Беларуси 2021 года. Молодые, активные, креативные на фоне контуров своей родной страны. Здесь, возле баннера, сфотографировался уже, пожалуй, каждый участник мероприятия. И скоро фотографии разлетятся по всей стране под хэштегами «город молодых» и «город будущего».

Как заниматься патриотическим воспитанием молодёжи? Своим мнением поделился отец четырёх детей Алексей Талай

«Имеет серьёзный потенциал – и образовательный, и социальный, и культурный». Гродно выбран молодёжной столицей Беларуси -28

Все идеи и инициативы гости праздника обсудили в формате форума «Беларусь. Молодежь. Единство». Диалоговые площадки на протяжении дня проходили на базах вузов Гродно и предприятий, где рабочая молодежь тоже подключилась к беседе. Молодые люди хотят быть услышанными.

«Имеет серьёзный потенциал – и образовательный, и социальный, и культурный». Гродно выбран молодёжной столицей Беларуси -31

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Мы вот эту всю работу нашу проводим именно в таком ключе, что говорим, рассказываем, объясняем молодежи. Именно ведем диалог на равных. Это важнейший элемент, который должны услышать все молодые люди. Мы не собираемся в каком-то другом направлении говорить: «Вот как мы сказали, так и действуйте». Нет. Мы в разумных дискуссиях, конструктивных обсуждениях должны обсуждать именно те оптимальные варианты решения по активизации молодежного движения. И ключевой аспект, конечно, его нельзя отделить, – это патриотическое воспитание.

«Имеет серьёзный потенциал – и образовательный, и социальный, и культурный». Гродно выбран молодёжной столицей Беларуси -34

В статусе молодежной столицы Гродно будет весь год. Запланированы десятки мероприятий. Но самое главное, что по итогу можно будет оценить конкретные дела молодежи. Здесь готовы вместе к реализации самых удивительных проектов.

«Имеет серьёзный потенциал – и образовательный, и социальный, и культурный». Гродно выбран молодёжной столицей Беларуси -37

А пока напутствия и пожелания участники акции оставили на цветах своего государственного флага.

# Молодежь Беларуси # общество # Галина Буро # Сергей Жильцов # Вероника Басинская # Игорь Карпенко # Каролина Скробат # Алексей Талай # Игорь Петришенко # Фотофакт

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