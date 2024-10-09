Неаполитанскую пиццу можно приготовить за минуту! Шеф-повар раскрыл секреты рецепта

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Бонджорно, или хрустящий тренд с огоньком! Неаполитанская пицца на дровах покоряет минчан и лидирует на гастрокарте столицы. Перед воздушным тестом и свежими овощами трудно устоять. Поклонники итальянской кухни, ликуйте!

Иван Новик, шеф-повар:

Похоже оно больше на бабушкин блинчик из деревни. Когда кушаешь его, оно дает такую сладость и кислинку за счет прохождения долгой ферментации теста. Готовим пиццу мы в помпейской печи при температуре от 400 градусов. Температура камня должна быть в идеале 420 градусов. Время готовки пиццы – около 1,5 минут, но можно в целом управиться за одну минуту.