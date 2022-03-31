Как выбрать безопасное место для пикника? Рассказываем, где в Минской области оборудуют зоны отдыха

Валерия Яскевич, корреспондент:
Шашлычный сезон открыт. При выборе места для пикника проанализируйте, насколько оно безопасно.
Валерия Яскевич, корреспондент:
Шашлычный сезон открыт. При выборе места для пикника проанализируйте, насколько оно безопасно.
Анастасия Швайбович, официальный представитель Минского областного управления МЧС:
Мы обращаем внимание на то, что делать это можно только в специально отведенных местах.
А вот нарушение простых правил грозит штрафом. Чтобы шашлыки не обошлись вам слишком дорого, местные органы создали все условия и обустроили пляжи пяти столичных водохранилищ. Там уже все подготовлено, чтобы хорошо провести время с семьей и друзьями: установлены беседки, мангалы и урны для мусора.
Екатерина Короткина, руководитель службы благоустройства и содержания объектов зеленого хозяйства:
Это Цнянское, Заславское, Криница, Дрозды и Комсомольское озеро. Для комфортного отдыха жителей города Минска и гостей мы планируем произвести работы по демонтажу старого оборудования, подсыпки береговой линии просеянным песком высшего класса, ремонту подъездных путей к пляжам.
Всего на пляжах установлено 130 беседок с мангалами. Конечно, пикниковая инфраструктура хорошо развита, но, как говорится, нет предела совершенству. Сейчас рабочие заняты установкой 15 дополнительных беседок.
Екатерина Короткина:
Пять штук будет на Цнянском водохранилище и 10 на Заславском. В этом году мы еще планируем открыть новый пляж на острове Цнянского водохранилища.
Где бы вы ни находились, соблюдайте меры пожарной безопасности.
Анастасия Швайбович:
Если вы собираетесь приготовить шашлыки у себя на участке, используйте для этого специальные приспособления, располагайте их вдали от зданий и сооружений, чтобы предотвратить их загорание. Контролируйте постоянно процесс и ни в коем случае для розжига не применяйте легко воспламеняющиеся и горючие жидкости.
Не подпускайте близко к костру детей. А также помните, что после приготовления пищи огонь должен быть потушен до полного прекращения тления.