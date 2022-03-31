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Контроль за магазинами. МАРТ продлило госрегулирование цен на социально значимые товары до 29 июня

31 марта 2022 10:57
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Новости Беларуси. В Беларуси по-прежнему заботятся о доступности товаров первой необходимости для населения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Контроль за магазинами. МАРТ продлило госрегулирование цен на социально значимые товары до 29 июня-1

31 марта стало известно, что Министерство антимонопольного регулирования и торговли продлило государственное регулирование цен на социально значимые товары по 29 июня. Постановление учитывает интересы всей цепочки производитель – потребитель. Контроль за тем, не завышают ли цену продавцы и импортеры, ведется постоянно.

# Торговля в Беларуси # общество # Фотофакт

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