Контроль за магазинами. МАРТ продлило госрегулирование цен на социально значимые товары до 29 июня

Новости Беларуси. В Беларуси по-прежнему заботятся о доступности товаров первой необходимости для населения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

31 марта стало известно, что Министерство антимонопольного регулирования и торговли продлило государственное регулирование цен на социально значимые товары по 29 июня. Постановление учитывает интересы всей цепочки производитель – потребитель. Контроль за тем, не завышают ли цену продавцы и импортеры, ведется постоянно.