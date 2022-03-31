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«В этом году заказчик уже планирует выйти на строительную площадку». Депутат ответил, когда в Минске появится артезианская вода

31 марта 2022 11:22
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Новости Беларуси. Что интересного пишут в Telegram-канале ЖКХ столицы и как сэкономить на коммуналке? Об этом рассказали в программе «Большой город» на СТВ. В режиме онлайн решим проблемы минчан. Поделимся лайфхаком, как сэкономить на коммуналке. Покажем все оттенки косметического ремонта в расследовании наших журналистов, а также вспомним самые заметные новости мегаполиса.

«В этом году заказчик уже планирует выйти на строительную площадку». Депутат ответил, когда в Минске появится артезианская вода-1

Илона Волынец, ведущая:
Олег Анатольевич, учитывая, что вы возглавляли Минскводоканал, мне кажется, этот вопрос всегда будет вас преследовать. Что же с переводом столицы на артезианские источники? Кстати, этот вопрос меня, как жительницу Фрунзенского района, тоже очень волнует. Дайте нам какую-нибудь последнюю информацию.

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«В этом году заказчик уже планирует выйти на строительную площадку». Депутат ответил, когда в Минске появится артезианская вода-4

Олег Аврутин, депутат Мингорсовета:
В настоящее время ведется разработка проектно-сметной документации. Буквально вот сегодня разговаривал со специалистами, говорят, что завершается разработка архитектурного проекта, и в общем-то в бюджете на этот год города Минска предусмотрены финансовые средства для того, чтобы можно было бы и начать строительные работы. То есть в этом году заказчик уже планирует выйти на строительную площадку для того, чтобы начать работы по этому проекту. Ну, и в целом, в 2025 году, в соответствии с поручением главы государства, эти работы должны быть завершены.

# ЖКХ # общество # Илона Волынец # Олег Аврутин # Фотофакт

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