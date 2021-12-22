ГУБОПиК: «Безумцы, которые попытаются оказать хоть малейшее вооружённое сопротивление, будут уничтожены ответным огнём»

Новости Беларуси. Попытки раскачать маньяков на терроризм. Часть беглых перешла к запугиванию белорусов кровавыми призывами. Но у правоохранителей есть что ответить обезумевшим, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В эфире авторская рубрика Григория Азаренка «Тайные пружины политики 2.0». Григорий Азаренок, СТВ:

В гостях начальник отдела ГУБОПиК МВД Вячеслав Орловский. Как обстановка? ГУБОП сейчас звучит на всех каналах, очень любят его наши оппоненты. Вячеслав Орловский, начальник отдела ГУБОПиК МВД:

В нашей работе все хорошо, у наших сотрудников боевой настрой, запал на победу, поэтому все будет замечательно. Григорий Азаренок:

Тем не менее мы видим, что активизировались попытки вновь раскачать какой-либо радикальный террор против белорусского народа, против наших людей. Некоторые люди за границей это прямо озвучивают, они прямо уже к этому призывают. Мы видим, что это целенаправленное действие, может быть, спецслужб, которые их курируют. Поэтому чем можем ответить? «Они давно не находились в стране и не видели, что у нас все спокойно»

Вячеслав Орловский:

Знаете, те люди, которые за границей что-то вещают, призывают к каким-то вооруженным действиям, сами грозятся якобы умереть за Беларусь, находясь в Варшаве, все это пустые персонажи. Они известность приобрели только благодаря своему «горлобесию» и «языкоблудию». Сами из себя ничего не представляют, поэтому нечего их опасаться. Они живут и думают, что здесь что-то происходит, какие-то волнения. Сами себе придумывают эту повестку. На самом деле, они давно не находились в стране и не видели, что у нас все спокойно, люди мирно работают, воспитывают детей, отдыхают. Григорий Азаренок:

Распетушился там один бывший повар. Он любит ногти накрасить, очки новые себе купить и рассказывать про то, как он будет здесь вооруженный мятеж поднимать. Что вы думаете по этому поводу? Вячеслав Орловский:

Я понимаю, о ком вы говорите. Раньше мы не уделяли ему пристальное внимания, поскольку он не обладает никаким влиянием в беглых протестных структурах. Но в последнее время он наговорил столько, что мы стали документировать его высказывания. Больше того скажу, назначены уже экспертизы по оценке наличия экстремизма в его выступлениях. И я уверен, по получению заключений экспертов будет принято решение о привлечении его к уголовной ответственности. Григорий Азаренок:

А сам как личность? Как он вам? Как боевые офицеры к нему относятся? Он же любит выпендриваться, с омоновцем Серегой поговорить, еще что-то. Вот как офицеры к нему относятся? Вячеслав Орловский:

Вы знаете, в целом это спившаяся личность, которая живет в бреду своих несбывшихся безумных фантазий. Полтора года назад он был трактирщиком в Минске, а сейчас он говорит о том, как надо воевать. Где он учился воевать? Григорий, где и кого он побеждал? Фруктовые смузи? Стаканы с виски он побеждал? Не более того. Поэтому это трактирщик, надевший на себя костюм клоуна. И не стоит с серьезностью относится к его словам. Григорий Азаренок:

Тем не менее какие-то попытки намекнуть, что мы еще живы, какие-то последние трепыхания еще есть. Они объявляют о каких-то успешных акциях. Все попытки радикальных действий пресечены, правильно? Еще есть террористические нападения на объекты органов государственной власти. Все они будут привлечены к ответственности

Вячеслав Орловский:

К сожалению, еще есть террористические нападения на объекты органов государственной власти. И на базу отряда милиции особого назначения ГУВД, и на учебный центр внутренних войск в Воловщине. Совершается он небольшой горсткой людей, которые это сразу же снимают на видео и ретранслируют. То есть такие еще люди неадекватные, которые представляют опасность для всего общества, поскольку свои террористические нападения они совершают общеопасным способом, в результате которого могут пострадать совершенно невинные люди и дети, они этого не учитывают. Ради наживы получаемых криптовалют из Европы. Такие люди есть. Но в отношении них проводятся оперативно-розыскные мероприятия, следственные действия. И как опыт показывает, все они будут установлены и привлечены к ответственности. А ответственность будет самая строгая. На это указывает последний приговор по банде Олиневича. Григорий Азаренок:

Мы видим, в чем принципиальное отличие. Вопят даже больше, чем Тихановскому. Они перешли к террору, поэтому такие сроки – 20 лет и так далее. Вячеслав Орловский:

Безусловно, они совершали террористические акты, они нападали на объекты органов государственной власти, поджигали их, сжигали транспорт государственных должностных лиц в связи с исполнением теми своих служебных обязанностей. Они хотели породить террор в нашей стране, они тщательно скрывались, не использовали ни мобильную связь, пытались перейти после совершения последнего террористического акта белорусско-украинскую границу, чтобы там лечь на дно, вернуться и вновь продолжать такие акты. Но мы их уже контролировали, и в момент перехода границы они были задержаны. Григорий Азаренок:

Сейчас эти дела, мы помним камень в окно сотрудника прокураторы, порча имущества и так далее, квалифицируют как терроризм. И справедливо, потому что это не просто какое-то действие, а действие, направленное на запугивание других. И поэтому такие жесткие ответы, это справедливо. Вячеслав Орловский:

Поскольку эти люди руководствовались не мотивами какими-то хулиганскими, какой-то личной неприязнью на бытовых конфликтах. Они совершали нападение на жилища государственных должностных лиц в связи с добросовестным исполнением теми своих служебных обязанностей. Они хотели породить террор, повлиять не решения, принимаемые такими государственными должностными лицами, они хотели подорвать основу нашей государственности. Поэтому, как и в любой другой стране, такие действия квалифицированы как акты терроризма. Григорий Азаренок:

И сроки, и дела соответствующие. Вячеслав Орловский:

Безусловно. Очень строгая ответственность. Это общемировая практика. Число подписчиков на крупнейших экстремистских Telegram-каналах сократилось на 200 тысяч. Это за первые 10 дней

Григорий Азаренок:

Они пытаются преподнести, якобы нас много. Есть и жодинские, есть и такие. Но на самом деле мы видим, что предыдущая группа была задержана – там всего пять человек, каких-то отморозков, которым наплевать, что делать. Им деньги перебрасывали. Пускание пыли в глаза – вы это замечаете? Вячеслав Орловский:

Они хотят создать видимость, как будто их много, необъятное количество, постоянно об этом заявляют из-за границы. На самом деле это не так. Все мы живем в этой стране, в отличие от них, и видим, что абсолютное большинство – это мирные граждане, трудящиеся ради усиления своей страны, благосостояния своих семей. Григорий Азаренок:

Между прочим, ГУБОПиК сейчас – законодатель мод. Мы видим, какой позитивный эффект производит исполнение тех предложений, которые вы озвучиваете. Например, признание экстремистскими формирования. Мы видим, как сократилось число подписчиков этих Telegram-каналов, чатов, сообществ. На самом деле работает. Вячеслав Орловский:

Мы заметили, что только за первые 10 дней после того, как вступило в силу постановление Совета Министров № 575, открывающее возможности для признания групп граждан экстремистскими формированиями. Так вот, число подписчиков на крупнейших экстремистских Telegram-каналах сократилось на 200 тысяч. Это за первые 10 дней. Поэтому безусловно работает. Люди понимают, что не нужно быть подписчиками, участниками, делиться какой-либо информацией, помогать финансированием этим экстремистским формированиям, поскольку это может повлечь серьезную уголовную ответственность. Мы обещали, что к каждому участнику такого формирования будем подходить индивидуально, исходя из его роли и значения в деятельности формирования. Нам не нужны все подписчики. Нам нужны организаторы, администраторы и лица, активно способствующие развитию этих ресурсов. Григорий Азаренок:

Вам удалось невероятное. Вы даже в интернете порядок наводите. На порядок стало меньше оскорблений, и даже змагары теперь, прикусив язык, думают, прежде чем написать что-то о наших погибших героях или о чем-нибудь еще. Вячеслав Орловский:

И в этом большая помощь самих граждан. Чем пользовались змагары в прошлом году? Тем, что их было активное меньшинство. Именно активное меньшинство играет определяющую роль при цветных революциях. Григорий Азаренок:

Да, на Майдане было всего лишь 70 тысяч на 50-милионную страну. Но сумели перевернуть.

Вячеслав Орловский:

Совершенно верно. И в этом большая заслуга наших добропорядочных граждан. Были созданы на патриотических Telegram-каналах чат-боты, куда граждане обращались. В частности, на Telegram-канал «ГУБОП» после трагической гибели сотрудника госбезопасности при задержании террориста поступило более 5 тысяч обращений граждан, где они указывали на тех лиц, которые оставляют негативные комментарии, оскорбительные. Григорий Азаренок:

И самых отъявленных вы отработали, и все прикусили языки. Задерживаем одного экстремиста – он сразу же показывает, кто был с ним вместе Вячеслав Орловский:

Только так и нужно. Потому что они думают, находясь за границей, что нас меньшинство, но мы сформируем повестку, выдавая себя за большинство населения. Это не так, это уже прошло. Такого у них больше не получится. Наши добропорядочные граждане сами стали проявлять активность в интернете и помогают правоохранительным органам. Задерживаем одного такого экстремиста, который бросал камни, жег покрышки, перекрывал дороги – он сразу же показывает, кто был с ним вместе на фотографиях, видео, кто они, где живут. С удовольствием это делают, потому что хотят освобождения от ответственности за свои деяния. Григорий Азаренок:

Впереди у нас референдум, и я думаю, что очень много и денег будет закачано, и каких-то попыток влезть в нашу страну, смутить наших граждан, сломать общественный порядок. «Безумцы, которые попытаются оказать хоть малейшее вооруженное сопротивление, будут уничтожены ответным огнем»