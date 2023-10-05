Как всегда оставаться молодым? Секрет рассказала Ирина Токарева

Каждый пятый минчанин – человек пожилого возраста. Их мудрость и опыт составляют основу любого общества. Мы очень ценим и уважаем пенсионеров. Сегодня им особое внимание. Об этом рассказали в программе «Большой город» на СТВ. Екатерина Забенько, СТВ:

Ирина Викторовна, можно ли обмануть старость?

Ирина Токарева, заведующий городским гериатрическим центром УЗ «14-я центральная районная поликлиника Партизанского района Минска»:

Старость не обманешь, она придет к каждому. И нет, к сожалению, эликсира молодости. Но отодвинуть старость, конечно, возможно. Больше всего мы боимся наступления в довольно раннем возрасте старческой астении. Что такое старческая астения? Это дряхлость, это потеря функциональных способностей, сбой работы в отдельных функциях организма. Поэтому созданы кабинеты, школы активного долголетия. И уже здесь, в этих кабинетах, будет проводиться работа с каждым пожилым человеком на раннее выявление гериатрических синдромов. Екатерина Забенько:

То есть вы те самые врачи, которые помогают сохранять активное долголетие? Ирина Токарева:

Можно сказать и так. Екатерина Забенько:

Советуете ли вы пожилым людям обращаться все-таки к врачам-гериатрам? Есть симптомы, нет симптомов, есть жалобы или все устраивает. Ирина Токарева:

Вот наш центр существует уже более 20 лет, он создан в 2001 году. И поверьте, когда я выступаю перед людьми, к сожалению, не все знают, что такое гериатрия. Начинают путать с геронтологией. А ведь геронтология – это просто наука, которая занимается биологическими, психологическими и социальными аспектами старения, изучает причины наступления старения и разделяется на фундаментальную и социальную. Екатерина Забенько:

Больше 20 лет развивается это направление в Беларуси, и не каждый понимает, кто такой гериатр.

Ирина Токарева:

Не каждый понимает, к сожалению. А ведь гериатр – это врач. Вот одна пациентка мне позвонила и сказала: вы знаете, я очень хочу к вам попасть, потому что я посмотрела по телевизору и узнала, что самый умный доктор – это гериатр. Он все объединит в одно и скажет мне дальше, как быть в отношении моего здоровья. Может быть, с какой-то точки зрения это правильно. Гериатр – это такой врач, который в работе с пожилыми людьми смотрит, что на данный момент именно этому пациенту важно. Екатерина Забенько:

Уверена, что таких врачей в Беларуси должно становиться больше. Достаточно ли врачей такой квалификации? Ирина Токарева:

У нас в Минске в амбулаторно-поликлинических учреждениях открыт 21 гериатрический кабинет. Но я скажу, что не в каждой поликлинике, к сожалению, есть гериатр. Ну а в одной из поликлиник Минска, это в 6-й центральной районной поликлинике Ленинского района, работают даже два гериатра. Екатерина Забенько:

В городской центр может попасть любой желающий? Ирина Токарева:

Любой житель Минска. Кто не может дойти, но у него есть какие-то вопросы, у нас работает информационная линия. Это 258-58-15. Можно позвонить, и мы примем их звонок. И то, что можем, разъясним и расскажем. К нам можно записаться по телефону, которой я указала, и по телефону 355-28-01. Мы принимаем всех, никому не отказываем. Я хочу сказать, что обращаются не только пожилые люди, но и обращаются родственники. Родственники более молодые, когда сталкиваются с ситуацией, что с их родителями, допустим, бабушками, дедушками происходит что-то не то. Они замечают какие-то отклонения от нормального состояния здоровья. Екатерина Забенько:

Сергей Иванович, Нелли Ивановна, знали вы о существовании таких врачей? Когда-нибудь обращались?