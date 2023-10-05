Как всегда оставаться молодым? Секрет рассказала Ирина Токарева
Каждый пятый минчанин – человек пожилого возраста. Их мудрость и опыт составляют основу любого общества. Мы очень ценим и уважаем пенсионеров. Сегодня им особое внимание. Об этом рассказали в программе «Большой город» на СТВ.
Екатерина Забенько, СТВ:
Ирина Викторовна, можно ли обмануть старость?
Ирина Токарева, заведующий городским гериатрическим центром УЗ «14-я центральная районная поликлиника Партизанского района Минска»:
Старость не обманешь, она придет к каждому. И нет, к сожалению, эликсира молодости. Но отодвинуть старость, конечно, возможно. Больше всего мы боимся наступления в довольно раннем возрасте старческой астении. Что такое старческая астения? Это дряхлость, это потеря функциональных способностей, сбой работы в отдельных функциях организма. Поэтому созданы кабинеты, школы активного долголетия. И уже здесь, в этих кабинетах, будет проводиться работа с каждым пожилым человеком на раннее выявление гериатрических синдромов.
Екатерина Забенько:
То есть вы те самые врачи, которые помогают сохранять активное долголетие?
Ирина Токарева:
Можно сказать и так.
Екатерина Забенько:
Советуете ли вы пожилым людям обращаться все-таки к врачам-гериатрам? Есть симптомы, нет симптомов, есть жалобы или все устраивает.
Ирина Токарева:
Вот наш центр существует уже более 20 лет, он создан в 2001 году. И поверьте, когда я выступаю перед людьми, к сожалению, не все знают, что такое гериатрия. Начинают путать с геронтологией. А ведь геронтология – это просто наука, которая занимается биологическими, психологическими и социальными аспектами старения, изучает причины наступления старения и разделяется на фундаментальную и социальную.
Екатерина Забенько:
Больше 20 лет развивается это направление в Беларуси, и не каждый понимает, кто такой гериатр.
Ирина Токарева:
Не каждый понимает, к сожалению. А ведь гериатр – это врач. Вот одна пациентка мне позвонила и сказала: вы знаете, я очень хочу к вам попасть, потому что я посмотрела по телевизору и узнала, что самый умный доктор – это гериатр. Он все объединит в одно и скажет мне дальше, как быть в отношении моего здоровья. Может быть, с какой-то точки зрения это правильно. Гериатр – это такой врач, который в работе с пожилыми людьми смотрит, что на данный момент именно этому пациенту важно.
Екатерина Забенько:
Уверена, что таких врачей в Беларуси должно становиться больше. Достаточно ли врачей такой квалификации?
Ирина Токарева:
У нас в Минске в амбулаторно-поликлинических учреждениях открыт 21 гериатрический кабинет. Но я скажу, что не в каждой поликлинике, к сожалению, есть гериатр. Ну а в одной из поликлиник Минска, это в 6-й центральной районной поликлинике Ленинского района, работают даже два гериатра.
Екатерина Забенько:
В городской центр может попасть любой желающий?
Ирина Токарева:
Любой житель Минска. Кто не может дойти, но у него есть какие-то вопросы, у нас работает информационная линия. Это 258-58-15. Можно позвонить, и мы примем их звонок. И то, что можем, разъясним и расскажем. К нам можно записаться по телефону, которой я указала, и по телефону 355-28-01. Мы принимаем всех, никому не отказываем. Я хочу сказать, что обращаются не только пожилые люди, но и обращаются родственники. Родственники более молодые, когда сталкиваются с ситуацией, что с их родителями, допустим, бабушками, дедушками происходит что-то не то. Они замечают какие-то отклонения от нормального состояния здоровья.
Екатерина Забенько:
Сергей Иванович, Нелли Ивановна, знали вы о существовании таких врачей? Когда-нибудь обращались?
Нелли Шрамова, руководитель кружка по валянию из шерсти:
Нет, не знаю.
Екатерина Забенько:
Как вообще со здоровьем у вас?
Нелли Шрамова:
Мы даже спросили, что это такое.
Екатерина Забенько:
Ну вот, будете теперь знать. Придете, расскажете остальным пациентам, как сохранять молодость и долголетие, что для этого делать, как у вас со здоровьем?
Нелли Шрамова:
В спортивной форме все время.
Екатерина Забенько:
Что делаете для этого?
Нелли Шрамова:
Плаваю, гуляю, на даче работаю. Лучше всего укрепляет здоровье.
Екатерина Забенько:
Труд – лучшее лекарство, наверное, от старости.
Сергей Кривцов, руководитель ансамбля «Танцевальный серпантин»:
Лично я круглый год купаюсь. У меня свой бассейн открытый. Босиком по снегу. Каждое утро я гуляю босиком. Зарядка – это обязательно.
Екатерина Забенько:
То есть без спорта долголетие на сегодня трудно себе представить, без активного образа жизни.
Сергей Кривцов:
Здоровье само по себе не растет.
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