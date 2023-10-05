Георгий Атаманов: время требует, чтобы опыт ветеранов передавался молодому поколению

Каждый пятый минчанин – человек пожилого возраста. Их мудрость и опыт составляют основу любого общества. Мы очень ценим и уважаем пенсионеров. Сегодня им особое внимание. Об этом рассказали в программе «Большой город» на СТВ. Екатерина Забенько, СТВ:

Вот Георгий Петрович – один из лучших представителей старшего поколения, который помогает молодежи во многих делах, в том числе общественно-политической жизни.

Георгий Атаманов, заместитель председателя Совета Коммунистической партии Беларуси:

Вы знаете, в этом плане, наверное, сегодня время требует, чтобы опыт ветеранов передавался именно молодым людям. Почему? Потому что участников войны остаются единицы. Вот смотрите, на всю республику ни одного героя Советского Союза не осталось. Ни одного полного кавалера ордена Славы. Их нет, они уходят. И вот ветераны просят, выступая в трудовых коллективах, в учебных заведениях, в вузах и так далее: рассказывайте, пожалуйста, чтобы сохранить наш опыт, сохранить традиции белорусов, культуру, обычаи, язык. Все это очень важно, чтобы молодежь сегодня поняла, почему они живут на этой богом поцелованной белорусской земле. Очень важно вот этот опыт передать, чтобы дети, молодые люди это восприняли и несли это дальше. К сожалению, есть вещи, которые, выступая в трудовых коллективах, а особенно в молодежных, в студенческих отрядах выступал, в вузах, в колледжах, задают вопросы, которые говорят: что вы тут рассказываете? Они не знают истории. Вот это важно сегодня: донести до молодежи нашу ветеранскую заботу о нашей республике, как воевали, как поднимали из руин, сколько потеряли. И вот эти выступления, в том числе с депутатами Палаты представителей, Совета Республики, депутатами городского совета... Мы очень много рассказываем о геноциде белорусского народа. Мы очень много рассказываем о геральдических символах Беларуси. Что такое герб, флаг, гимн и так далее.