Сергей Кривцов: «Пенсию надо зарабатывать в городе, но жить на неё в деревне»

Каждый пятый минчанин – человек пожилого возраста. Их мудрость и опыт составляют основу любого общества. Мы очень ценим и уважаем пенсионеров. Сегодня им особое внимание. Об этом рассказали в программе «Большой город» на СТВ. Екатерина Забенько, СТВ:

Георгий Петрович говорит о том, что пенсионеры испытывают психологический небольшой слом после того, как заканчивают трудовую деятельность. Про вас, мне кажется, Сергей Иванович, этого не скажешь. И руководитель танцевального коллектива, содержите небольшое домашнее хозяйство. Когда я разговаривала с Сергеем Ивановичем по телефону, он говорит: я запишу вас в свой график, у меня все очень плотно.

Сергей Кривцов, руководитель ансамбля «Танцевальный серпантин»:

Я понял одну истину очень хорошую. Пенсию надо зарабатывать в городе, но жить на нее в деревне. Поэтому я купил домик в деревне и живу сейчас там. Танцевать я начал только в пенсионном возрасте, организовал коллектив «Танцевальный серпантин». Получается по три концерта в месяц. Это единственный ансамбль, в котором танцуют только парами. То есть обязательно мужчина, обязательно женщина. Мы восстанавливаем старинные танцы. Кроме всего прочего я еще в Минском округе казачества. Обязательно поддерживаем ветеранов уже таких, будем говорить, пожилого возраста, военных. Да, еще свое хозяйство: 38 соток земли, кролики, куры, перепела, бассейн, баня – много чего интересного. Екатерина Забенько:

То есть, Сергей Иванович, на пенсии ваша активность возросла? Сергей Кривцов:

Во много возросла. Мне жалко тех людей, которые сидят на лавочке и скучают по работе. Екатерина Забенько:

Давайте Нелли Ивановну подключим тоже к разговору. Праздник свой вы почувствовали? Нелли Шрамова, руководитель кружка по валянию из шерсти:

У меня каждый день праздник. Екатерина Забенько:

Вот это самое главное, я считаю. Ну вот судя по вам, вы наверняка связаны с чем-то, что несет искусство, моду, стиль, образ, эстетику. Расскажите, чем вы занимаетесь. Нелли Шрамова:

Прежде всего несу доброту. Валяние в социальном центре Советского района. Я уже работаю 11 лет волонтером. Екатерина Забенько:

И то, в чем вы сегодня пришли к нам на программу, вот этот образ сделан вашими руками. И еще сумочка есть.

Нелли Шрамова:

Да, у меня много костюмов. Екатерина Забенько:

У вас насыщенная, интересная жизнь и за спиной, и сегодня. Вы проживаете ее очень интересно и активно. Что бы хотели сказать молодому поколению, что пожелать? Нелли Шрамова:

Не киснуть, не сидеть все время в интернете, идти и общаться с природой. Природа дает нам все. И вдохновение, и настроение, и здоровье. Екатерина Забенько:

Много посещают ваш кружок по валянию? Есть интерес, спрос? Нелли Шрамова:

Очень много. Дело в том, что я не могу каждый год набирать новую группу, потому что желающих очень много. Во-первых, бесплатные наши курсы, во-вторых, в Советском районе идеальные условия для занятий. Я посчитала вчера, я уже в этом центре пробыла около тысячи часов. Екатерина Забенько:

Ольга Евгеньевна, активность пенсионеров растет. Для этого есть на сегодня абсолютно все возможности. Опять-таки, возвращаемся к марафону скандинавской ходьбы, который уже не в первый раз прошел, и он проходит с аншлагом. Насколько это востребовано?