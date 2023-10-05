Почему с возрастом любовь к спорту усиливается? Узнали у пенсионеров

Каждый пятый минчанин – человек пожилого возраста. Их мудрость и опыт составляют основу любого общества. Мы очень ценим и уважаем пенсионеров. Сегодня им особое внимание. Об этом рассказали в программе «Большой город» на СТВ. Екатерина Забенько, СТВ:

Предлагаю посмотреть, как прошел марафон по скандинавской ходьбе «Шаг к долголетию», который объединил сотни активных пожилых людей по всей Беларуси. В Минске представители элегантного возраста собрались в Лошицком парке. С теми, кто не собирается стареть, пообщалась Диана Головач.

Диана Головач, корреспондент:

Если честно, сложно поверить, что этот праздник для людей золотого возраста. Слишком бодры, веселы и активны его участники. Марафон по скандинавской ходьбе объединил около 150 человек. Впрочем, помимо стартов, здесь организован и модный показ, и концерт, и еще множество площадок для того, чтобы с пользой провести время. В столичном Лошицком парке собрались представители всех районов Минска, чтобы преодолеть несложный для увлеченных ходьбой путь. Благодаря погоде прогулка на свежем воздухе с парой модифицированных лыжных палок придавала задор для дальнейшего долголетия. Самому старшему участнику соревнований Константину Хацкевичу 94 года.

Константин Хацкевич:

Дает мне бодрости, дает общение, которое чувствую, что я не в старости среди этих стариков, а среди энергичных людей, жизнерадостных. И это дает мне бодрости и силы не стареть. Среди участников марафона звезда социальных сетей Михаил Окунев. В свои 77 у него уже тысячи подписчиков. Признается, что еще пять лет назад даже не представлял, что такое соцсети и интернет. Михаил Окунев:

Самое главное – поверить в самого себя. Я начал жизнь, сам тебе сказал: начну с чистого листа! Всем, что происходит в его жизни, он делится со своими подписчиками. Особенно любит снимать танцевальные видео. И «Шаг к долголетию» не стал исключением.

Михаил Окунев:

Лошицкий парк. Какая красота! Сколько людей! Сегодня много людей. День пожилых людей. Как я рад. О, душа моя поет. Люди золотого возраста активно участвуют в спортивной жизни страны. Не исключением в этом году стал и Минский полумарафон, на котором всю дистанцию преодолела 90-летняя Полина Кацуба. Про таких, как Полина Алексеевна, говорят: зажигалка. Несмотря на все испытания, которые выпали на долю, о своей жизни она рассказывает с улыбкой. Она родилась и выросла в Сибири. Суровый климат укрепил здоровье и закалил характер. Мать умерла, когда девочке было всего 8 месяцев. И в детстве приходилось буквально выживать.

Полина Кацуба:

Когда началась война, все ушли на фронт. Мы с сестрой остались. Ей было 11, мне 8. Мы жили сами. В землянке, сделали ее лопатой. Я все отцу помогала. В свои 91 Полина Кацуба не представляет свою жизнь без спорта, каждое утро начинает с пробежки возле Комсомольского озера, ей уже покорились многие дистанции, среди которых и международный. Как итог – более 40 наград, которыми она очень гордится. Полина Кацуба:

Иждивенческая жизнь не для меня. Мне все хочется своими руками сделать, у меня вышивки и книги есть.

Перечислить все, что умеет минчанка, очень сложно. Пение, танцы, вышивка крестиком, игра на балалайке. И это лишь малая часть! Особенно любит выступать на публике. Все сценические костюмы шьет сама. Ее самый любимый номер – «Цыганочка», с которым она покорила многие столичные площадки. У нашей героини двое детей, четверо внуков и семеро правнуков. Члены ее семьи живут в разных странах. Они общаются, ездят друг к другу в гости. Полина Алексеевна старается быть для всех достойным примером для подражания и давать поводы радоваться за нее.