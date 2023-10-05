Почему с возрастом любовь к спорту усиливается? Узнали у пенсионеров
Каждый пятый минчанин – человек пожилого возраста. Их мудрость и опыт составляют основу любого общества. Мы очень ценим и уважаем пенсионеров. Сегодня им особое внимание. Об этом рассказали в программе «Большой город» на СТВ.
Екатерина Забенько, СТВ:
Предлагаю посмотреть, как прошел марафон по скандинавской ходьбе «Шаг к долголетию», который объединил сотни активных пожилых людей по всей Беларуси. В Минске представители элегантного возраста собрались в Лошицком парке.
С теми, кто не собирается стареть, пообщалась Диана Головач.
Диана Головач, корреспондент:
Если честно, сложно поверить, что этот праздник для людей золотого возраста. Слишком бодры, веселы и активны его участники. Марафон по скандинавской ходьбе объединил около 150 человек. Впрочем, помимо стартов, здесь организован и модный показ, и концерт, и еще множество площадок для того, чтобы с пользой провести время.
В столичном Лошицком парке собрались представители всех районов Минска, чтобы преодолеть несложный для увлеченных ходьбой путь. Благодаря погоде прогулка на свежем воздухе с парой модифицированных лыжных палок придавала задор для дальнейшего долголетия. Самому старшему участнику соревнований Константину Хацкевичу 94 года.
Константин Хацкевич:
Дает мне бодрости, дает общение, которое чувствую, что я не в старости среди этих стариков, а среди энергичных людей, жизнерадостных. И это дает мне бодрости и силы не стареть.
Среди участников марафона звезда социальных сетей Михаил Окунев. В свои 77 у него уже тысячи подписчиков. Признается, что еще пять лет назад даже не представлял, что такое соцсети и интернет.
Михаил Окунев:
Самое главное – поверить в самого себя. Я начал жизнь, сам тебе сказал: начну с чистого листа!
Всем, что происходит в его жизни, он делится со своими подписчиками. Особенно любит снимать танцевальные видео. И «Шаг к долголетию» не стал исключением.
Михаил Окунев:
Лошицкий парк. Какая красота! Сколько людей! Сегодня много людей. День пожилых людей. Как я рад. О, душа моя поет.
Люди золотого возраста активно участвуют в спортивной жизни страны. Не исключением в этом году стал и Минский полумарафон, на котором всю дистанцию преодолела 90-летняя Полина Кацуба. Про таких, как Полина Алексеевна, говорят: зажигалка. Несмотря на все испытания, которые выпали на долю, о своей жизни она рассказывает с улыбкой. Она родилась и выросла в Сибири. Суровый климат укрепил здоровье и закалил характер. Мать умерла, когда девочке было всего 8 месяцев. И в детстве приходилось буквально выживать.
Полина Кацуба:
Когда началась война, все ушли на фронт. Мы с сестрой остались. Ей было 11, мне 8. Мы жили сами. В землянке, сделали ее лопатой. Я все отцу помогала.
В свои 91 Полина Кацуба не представляет свою жизнь без спорта, каждое утро начинает с пробежки возле Комсомольского озера, ей уже покорились многие дистанции, среди которых и международный. Как итог – более 40 наград, которыми она очень гордится.
Полина Кацуба:
Иждивенческая жизнь не для меня. Мне все хочется своими руками сделать, у меня вышивки и книги есть.
Перечислить все, что умеет минчанка, очень сложно. Пение, танцы, вышивка крестиком, игра на балалайке. И это лишь малая часть! Особенно любит выступать на публике. Все сценические костюмы шьет сама. Ее самый любимый номер – «Цыганочка», с которым она покорила многие столичные площадки.
У нашей героини двое детей, четверо внуков и семеро правнуков. Члены ее семьи живут в разных странах. Они общаются, ездят друг к другу в гости. Полина Алексеевна старается быть для всех достойным примером для подражания и давать поводы радоваться за нее.
Екатерина Забенько:
Ольга Евгеньевна, все чаще говорим об интегрированной поддержке «Активного долголетия». На какой стадии этот проект, если его можно назвать проектом, насколько это движение в обе стороны? Охотно ли соглашаются пенсионеры на все ваши предложения или больше многим хочется отдыхать на пенсии, чем интегрироваться в современную жизнь?
Ольга Василевская, заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
Пожилые люди активно участвуют в различных мероприятиях. Сегодня, если посмотреть статистику, только в Минске у нас свыше 300 тысяч минчан, которые старше 65 лет. 20 % из них все еще продолжают трудовую деятельность. При этом 17 человек старше 90 лет на пенсии работают. 89 человек у нас перешагнули столетний рубеж. А что касается их активности, то только более 2 тысяч посещают наши только территориальные центры. Я не говорю уже о тех зонах активности, которые есть в каждом районе. Это физкультурно-оздоровительные центры, это и учреждение культуры, где тоже проводится ряд различных мероприятий для пожилых людей. Это вовлеченность в общественную деятельность – Советы ветеранов и иные общественные организации. Это вовлеченность в вопросы самоуправления местного, комитета территориального самоуправления. Сегодня я не знаю сферы, где нет пожилых людей.
Екатерина Забенько:
Главное – они там востребованы. У них опыт, профессионализм, знания, мудрость.
Сергей Кривцов: «Пенсию надо зарабатывать в городе, но жить на неё в деревне» (читать далее).